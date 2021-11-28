我国乒乓混双组合无缘晋级八强

休斯敦世乒赛

（休斯敦综合电）休斯敦世界乒乓球锦标赛（单项赛）昨天结束混双16强的赛事，我国组合冯耀恩／林叶以0比3不敌中华台北组合林昀儒／郑怡静，无缘晋级复赛。

三局比赛比分为8比11、9比11和6比11。至此，我国所有五名参赛选手都已告别本届赛会。

本场比赛，林昀儒／郑怡静改写了在世乒赛上的最佳战绩。两人在2019年世乒赛上首次搭档参赛，但最终止步16强。过去两年，两人在默契上有了提升，在今年7月的东京奥运会中携手摘下了混双铜牌。

男单八强球员也已经全部产生，中国的樊振东以4比2战胜本届世乒赛表现出色的队友王楚钦，另一中国选手林高远则以4比1击败香港好手黄镇廷，两人将在复赛中相遇。巴西球员雨果以4比1打败斯洛文尼亚小将达科，将在八强战中与中国的梁靖崑相遇，后者与英格兰选手皮切福德苦战七局，最终以4比3艰难取胜。瑞典小将莫雷高德以4比1淘汰韩国的林仲勋，将与尼日利亚选手阿鲁纳在八强赛中交锋。阿鲁纳与瑞典老将卡尔松同样苦战七局，以4比3险胜。

男单八强的最后两个席位由德国名将波尔和美国的贾哈获胜。波尔前天曾淘汰了新加坡小将冯耀恩，昨天战胜斯洛伐克选手汪洋，顺利晋级，他将与贾哈争夺半决赛的一席之位。贾哈昨天以4比1淘汰了来自德国的费鲁斯。

女单方面，中国共有五名球员成功打进复赛，她们是王曼昱、陈幸同、王艺迪、陈梦和孙颖莎。

王曼昱和陈幸同都以4比1淘汰了各自的对手法国的袁佳楠和中华台北的郑怡静。她们的队友王艺迪以4比2战胜日本选手早田希娜。世界首号球员陈梦与日本的平野美宇苦战七局，最终以4比3险胜。孙颖莎则是以4比2战胜了秘鲁的迪亚兹。

日本好手石川佳纯以4比0横扫罗马尼亚的斯佐科斯，韩国的徐孝元以4比1轻取香港选手杜凯琹。

另一名日本女将伊藤美诚在比赛中遇到了泰国球员素塔西尼的强烈阻击，最终以4比2险胜。