印尼赛获亚军骆建佑经验信心更上层楼

27岁的丹麦名将安赛龙凭借其丰富的大赛经验，在决胜局完胜新加坡头号男单骆建佑。安赛龙赢得本年度第七个冠军锦标，将两人的交手记录扩大至4胜0负。

尽管与冠军失之交臂，但能在晋级路上把世界排名在自己之上的球员一个个打下来，对我国头号男单骆建佑来说，所收获的经验、信心和满足感已超越胜负本身。

世界排名第26位的骆建佑昨天傍晚13比21、21比9、13比21不敌丹麦名将、东京奥运会金牌得主安赛龙，获得印度尼西亚羽毛球公开赛男单亚军，比赛耗时59分钟。

安赛龙防守和进攻同样出色，首局不断调动骆建佑迫使他出现失误。尽管骆建佑步伐轻盈，频频救下看似不可能救到的球，不过面对势如破竹的奥运冠军他没有找到突破的办法。

易边再战，已进入状态的骆建佑越打越顺手，打出11比3的梦幻般的开局，安赛龙无心恋战，战术性放掉此局，骆建佑21比9扳回一城。

决胜局，卯足全力的安赛龙一下将双方比分拉开，越战越勇的他没有让骆建佑有追上的空间，尽管在16比9领先时不慎摔了一跤，但安赛龙还是稳住阵脚不让对手有追上的机会。

骆建佑：我应更有耐心

针对自己这场比赛的不足，骆建佑说：“整场比赛我打得不够耐心。我得更有耐心，让比赛回合继续下去，而不是想着直接终结比赛……对抗维克多（安赛龙），这样做太冒险了。”

印尼公开赛属于世界羽联世界巡回赛的第二级别（超级1000赛）赛事，是骆建佑迄今参加过的最高级别决赛，他巡回赛最好成绩是本月初在德国海洛公开赛（超级500赛）夺冠。

这场胜利对骆建佑或安赛龙而言都非常重要，前者胜了就能搭上世界羽联世界巡回赛总决赛的末班车；后者胜了，就能在积分榜取代世界第一的桃田贤斗，登上球王宝座。

骆建佑今年8月结束东奥征战后回到新加坡短暂休息，月中便应安赛龙邀约前往迪拜训练一个月，两人关系良好，他时常和安赛龙的女儿“小维维”互动。

安赛龙赛后在社交媒体上写道：“感谢我今天的对手，我的好朋友骆建佑！骆建佑是一位人品球品俱佳的运动员，他的出色表现大家有目共睹，我们会继续努力互相帮助，共同进步！”

骆建佑这几个月在欧洲和印尼收获颇丰，世界排名从第40位上升到第26位，还收获了荷兰公开赛和德国公开赛冠军。尽管他此役无缘冠军，但随着他打进决赛，他所收获的积分将再度提升他的世界排名，预计将挤入前20名，缔造职业生涯新高。

羽总第一时间

给骆建佑杨佳敏发贺信

新加坡羽总会长廖振兴为骆建佑和杨佳敏近期的表现感到高兴，他说：“大家往往只记得运动员的胜利时刻。但我可以证明，我们的选手在这过程中投入了许多汗水与努力，他们长时间离开他们的家人，在海外训练和比赛。过去两年尤其艰难，因为每次出国比赛后都要被隔离。

“骆建佑和杨佳敏度过了很棒的赛季，但对杨佳敏来说今年还没有结束，我们祝愿她在总决赛取得好成绩。”

印尼公开赛已落幕，五个单项的冠军分别落在不同国家代表手中。韩国的安洗莹打败泰国好手拉查诺赢得女单冠军，日本女双组合松山奈末／志田千阳拿下东道主球员格雷西娅／阿普里亚尼，泰国混双组合德查波尔／沙西丽击退日本的渡边勇大／东野有纱。

男双方面，世界第一的印尼组合吉迪恩／苏卡穆约实现甜蜜复仇，战胜日本球员保木卓朗／小林优吾夺冠。

这站比赛结束后，部分选手将继续留在巴厘岛，备战12月1日至5日举行的年终总决赛。世界羽联在2008年开始举办年终总决赛，只有在该赛季每个单项排名前八名的球员和组合才有资格参赛。

22岁的杨佳敏将亮相总决赛，这是我国有史以来首次有代表角逐这项大赛。而24岁的骆建佑则将努力备战，准备12月12日在西班牙开打的世界锦标赛。