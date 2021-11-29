若塔梅开二度 克洛普赛后大力表扬

（伦敦综合电）若塔（Jota）在开赛后32分钟内就完成梅开二度，为“红军”利物浦（Liverpool）在前天4比0大胜“圣徒”南安普敦（Southampton）的英格兰超级联赛打下基调，主帅克洛普（Klopp）赛后大力表扬这名葡萄牙前锋，称他是球队“完美的引援”。

该场比赛，若塔攻入了本赛季的最快进球，球赛开始后97秒就轰开圣徒的球门，并且在第32分钟就攻入个人在前天比赛的第二个进球，为红军锁定胜局，让球队在多赛一场的情况下超越曼市（Man City），跃居积分榜次席，仅落后领头羊“蓝军”切尔西（Chelsea）一分。

若塔自2020年9月从狼队（Wolverhampton）加盟红军后，在出战的46场比赛为球队贡献了21个进球，效率不能说不高。

克洛普在赛后对这名球员给予高度肯定。他说：“迪奥戈（若塔）是名出众的球员，出色的小伙子。他对我们来说是个完美的引援，因为他具备了这个团队所需要的一切条件。”

“他有技术，有身体力量，而且很聪明，能够在很短的时间内吸收所有的技战术。”

能踢多个位置的若塔上个赛季一度因为严重的膝伤，有长达三个月的时间无法出赛，即使因为受伤错过了多场比赛，他仍通过表现令克洛普留下深刻印象。

克洛普说：“他有速度，而且有很强的终结进球欲望。如果我没错，我认为从进球记录来说，他是很优秀的。不幸的是，他去年蒙受了重伤，这对他没有帮助。幸好，他仍能很好地融入球队，我真的为他感到高兴。”

在若塔完成梅开二度后，阿尔坎塔拉（Alcantara）与中卫范戴克（van Dijk）随后也为球队取得进球，助红军拿下4比0的大胜。利物浦将在来临的星期三（英国时间）客场与同城宿敌“太妃糖”埃弗顿（Everton）进行德比战。