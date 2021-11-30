约尔吉尼奥戴罪立功 助蓝军主场扳平红魔

切尔西中场约尔吉尼奥犯下致命失误后踢进罚球将功赎罪，这场英超焦点战蓝军和红魔最终踢成平局，两队主帅都不满从这场比赛掉分。

（伦敦综合电）约尔吉尼奥（Jorginho）将功补过，在罚球点上为“蓝军”切尔西（Chelsea）扳平比分，助球队主场1比1踢和对手“红魔”曼联（Man Utd），拿下宝贵的一分，守住英超积分榜榜首位置。

第50分钟，曼联防守球员大脚将球踢向蓝军场地，这个看似解围，完全没有威胁的长传，却因为约尔吉尼奥停球时犯下严重失误，让红魔球员桑乔（Sancho）在截球后长驱直入，直奔蓝军球门，并将球送入网内，拔下头筹。

不过曼联的优势只维持不到20分钟就因为万—比萨卡（Wan-Bissaka）在禁区防守时鲁莽犯错，踢倒蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）而被判罚球，结果之前犯下致命失误的约尔吉尼奥操刀主罚，成功为蓝军扳平比分。

图赫尔：约尔吉尼奥 展现个人勇气与个性

对于约尔吉尼奥的致命错误以及罚球点上的自我救赎，蓝军主帅图赫尔（Tuchel）认为这名球员展现了过人的勇气与个性。

他说：“我认为他是受到了球场灯光的影响，他没有办法看清楚来球。犯下这样的错误，让对手攻入这样的球，对我们来说是不寻常的，尤其是在约尔吉尼奥身上。”

“不过，在犯了这么严重的失误后，他愿意承担起主踢罚球的重任，需要很大的勇气与坚强的个性。”

另一方面，图赫尔也对球队在这场比赛中丢失了两分感到不满。

帅罗不在红魔首发名单

他说：“可以肯定的，我们不应该在这场比赛掉分，我们是表现更好的一方，设定了比赛节奏与紧凑性。”

“我们感到失望，但不遗憾，我们都知道这样的事情会在足球场上发生。当然，发生的时候并不好受，但情况就是这样。”

叫人意外的是，在对垒榜首球队如此关键的战役，刚在上周中欧冠联赛为球队立功，堪称队里名气最大的球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）竟不在红魔首发名单上，直到第64分钟才取代桑乔上场。这是继上个月1比1踢和埃弗顿（Everton）后，罗纳尔多又一次没有进入首发名单。

这名葡萄牙球星在球赛结束后直接走向球场通道，没有与对手握手，也没有向球迷鼓掌示意。

对于罗纳尔多坐上板凳，曼联临时主帅卡里克（Carrick）表示，主要是因为切尔西中场实力强大，必须加强中场的抗衡能力。

曼联主帅卡里克：只得一分感到失望

他说：“我大概知道切尔西会怎样踢这场比赛，我们要尽量阻止他们的中场球员约尔吉尼奥与洛夫特斯－奇克拿球和传球。我们做了一些人员变动，这是我们的决定，我们差一点就成功了。”

卡里克也对球队只能从斯坦福桥球场带走一分感到失望。他说：“现阶段来说，我们真的感到有点沮丧与失望。取得领先优势，最后却因为一个我不认为是罚球的罚球而断送胜局，这本身就叫人失望。”

这是曼联在炒掉前主帅索斯加尔（Solskjaer）后，卡里克所带领的第二场比赛，首场比赛他带领球队在欧冠赛以2比0击败西班牙球会比利亚雷亚尔（Villarreal）。

这名曼联前球员赛后也透露，他并不肯定自己是否还会在星期四对垒“炮兵”阿申纳（Arsenal）的比赛中带领球队。德国籍主帅朗尼克（Rangnick）已经确认将执掌红魔兵符至本赛季结束，不过是否能在阿申纳的比赛前向球队报到还是个未知数。

卡里克说：“就现在来说，我没有更新的消息要告诉你们。我就只是专注在比赛，我相信有最新的情况球会将通知我，让我们看看接下来几天会发生什么事。”