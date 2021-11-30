梅西再获金球奖，将个人金球奖杯数增加至七座，再度刷新了由自己保持的赢得金球奖次数最多的纪录。

由《法国足球》杂志主办的金球奖年度颁奖盛典昨晚（本地时间11月29日）在法国巴黎举行，梅西（Messi）以613分的总成绩排名第一，莱万多夫斯基（Lewandowski）580分排名第二。帮助切尔西夺得欧冠冠军以及帮助意大利赢得欧锦赛冠军的约尔吉尼奥（Jorginho）460分排名第三，本泽马（Benzema）和坎泰（Kante）排名第四、五位置。

梅西在巴黎的沙特莱特剧院说：“再次来到这里真是不可思议。两年前，我以为那是最后一次。赢得美洲杯是关键。”

“对我来说，今年能够赢得美洲杯冠军，而且是在马拉卡纳球场赢得胜利，这意义重大。我很高兴能和阿根廷人民一起庆祝。”

“我不知道这是不是我人生中最好的一年，我经历了一个漫长的职业生涯，但这是特殊的一年，在经历了艰难的时期和批评之后，阿根廷队获得了冠军。”

梅西在2020-21赛季代表巴塞罗那出战48场比赛，取得38个进球和18次助攻，并帮助巴塞罗那赢得了西班牙国王杯冠军。同时，梅西也以队长身份帮助阿根廷国家队赢得了美洲杯冠军。2021年8月，梅西正式加盟巴黎圣日耳曼。

今年的女足金球奖由巴塞罗那女队中场阿莱克西娅·普特拉斯（Alexia Putellas）获得。

旨在奖励年度最优秀的21岁以下球员的科帕奖（Kopa Trophy），也由来自巴塞的19岁小将佩德里（Pedri）摘得。