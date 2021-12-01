会朝其他球员成功方向前进 骆建佑：不怕起步慢

各大媒体和读者都喜欢用“师徒”这两个字来形容安赛龙和骆建佑的关系，骆建佑强调他们之间是两个朋友在场上打球，没有老师和学生之分。对于自己在迪拜的训练，骆建佑不否认迪拜训练有帮助到自己，但他的国家队主教练穆约，以及陪他一起打法国、德国和印尼赛的教练何殷聪也功不可没。

24岁，对运动员来说正是当打之年。

日本的桃田贤斗在24岁时赢了世锦赛金牌，中国“超级丹”林丹不到24岁就成为世界第一，印度尼西亚的佐纳丹今年24岁，但他21岁就赢了亚运会，而李梓嘉明年才满24岁，他今年拿到了全英赛冠军。

2019年，当年22岁的骆建佑刚服完兵役不久，他在泰国大师赛决赛打败林丹，一举成名。2020年由于冠状病毒疫情关系没有比赛，他一直到今年下半年才有机会再次创造职业生涯高光时刻。

骆建佑今年24岁，世界排名第20位，目前拥有两个巡回赛（超级300赛、超级500赛）冠军，和三个巡回赛（两个超级100赛，一个超级1000赛）亚军。

看了其他球员的表现，对于该在什么年龄取得什么样的成就，会不会在心里去比较，然后开始紧张，觉得自己的起步慢了？

骆建佑接受《联合早报》采访时说：“每个人的路都是自己走的，也没有什么（一定要跟着的）时区。我跟着自己的时区去走，因为人比人气死人，我会把他们当作自己的动力和目标，往他们的方向前进。”

毕竟每个人都有自己的时区，如果一个人苟且偷安、甘居下游、不思进取，那他永远都等不到自己时区的春天。

骆建佑今年8月结束东京奥运会征战后短暂回到新加坡休息半个多月，便前往迪拜与东奥男单冠军安赛龙，还有叻斯亚·森（印度）、杨灿（加拿大）、托比·潘尼（英国）、布雷施泰特（瑞典）等人一起训练一个月。

随后就是密集的巡回赛魔鬼赛程，他在这几站比赛的出色表现，总免不了各大媒体和读者用“师徒”形容安赛龙和他的关系，说他去了迪拜后被打通任督二脉，一飞冲天。

他直言：“去迪拜训练的确有帮助到自己，但也不能说完全就是他（安赛龙）的功劳。我的教练穆约和何殷聪也功不可没，一直以来都是他们在指导我的。”

新加坡羽毛球国家队总教练是来自印尼的穆约（Mulyo Handoyo），也是“反手王”陶菲克的前教练。他曾于2001年至2004年在我国执教，之后在2018年初“二进宫”，再次前来新加坡。

对于和安赛龙的关系，骆建佑表示他们之间就是朋友的关系，比赛是两个朋友在场上打球，没有老师和学生之分。

骆建佑目前会在峇厘岛继续训练，等队友杨佳敏结束年终总决赛后，他们才一起启程前往西班牙的韦尔瓦，角逐本月12日至19日举行的第26届世界羽毛球锦标赛。

他表示，自己没有为来临世锦赛设下任何目标，“就一场一场打吧，比赛都没有一定的，没有说谁一定赢谁一定输。我会尽力去打，接下来也会有很多人在研究我的打法，比赛肯定会更加难打。”