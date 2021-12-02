东亚超级联赛明年开打 要成为世界商业价值第三高篮球赛事

（香港彭博电）亚洲篮球联赛公司获得多名美国职业篮球赛（NBA）前球星赞助，将从2022年10月开始，主办东亚超级联赛。该联赛目标在2025年成为世界商业价值第三高的篮球赛事，仅次于NBA和欧洲冠军篮球联赛。

在国际篮总的支持下，东亚超级联赛（EASL）昨天在香港正式宣布，将于2022年10月迎来这项泛区域赛事全新主客场赛制的揭幕战。预计到时将有来自日本男子职业篮球联赛（B联赛）、韩国男子职业篮球联赛（KBL）、菲律宾男子职业篮球联赛（PBA）和中华台北男子职业篮球联赛（P. LEAGUE+）等八支球队参加。

东亚超级联赛与国际篮总还有亚洲篮总签订了为期10年的合作协议，将建立首个覆盖东亚地区的篮球球会联赛，以争夺东亚超级联赛冠军头衔，及高达100万美元（约136万新元）的冠军奖金。

曾为中国球星易建联在密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）担任私人翻译的马特·拜尔是东亚超级联赛总裁，他说：“如果拥有顶尖的球队，不仅可以提高竞争水平，而且还可以促进国家与国家球队之间的竞争，有助于让这项联赛吸引更多人观看。随着联赛的发展和越来越受欢迎，比赛集锦可能有助于联赛的推广。这些都是过去不会使用的营销方式。”

这样的区域性篮球赛将填补亚洲篮球的空白。2022年东亚超级联赛将以主客场的形式进行五个月的比赛，四强对决将安排在周末进行，一同举办的还有音乐节以及各种各样的球迷互动活动。该赛事主办者表示，中国篮球协会有望在下一个赛季加入他们，他们的现任主席是休斯敦火箭（Houston Rockets）前球星姚明，他的前经纪人比尔·达菲是东亚超级联赛的投资者和顾问。

国外报道还指出，在东亚超级联赛的第三个赛季，参赛球队将增加到16队，未来还可能拓展到更多的区域以及其他的职业篮球联赛。