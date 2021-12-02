彭帅事件持续发酵 WTA宣布暂停在中国所有赛事

（华盛顿综合电）出于对中国网球明星彭帅的安全担忧，职业女子网球员协会（WTA）主席史蒂夫·西蒙周三（12月1日）宣布，WTA将暂停在中国所有的赛事，也包括香港在内。

WTA今年原本计划在中国举办11场赛事，但在中国对冠病疫情执行严格管制的情况下，WTA唯有取消这些赛事或将其迁至别国举行，而鉴于彭帅事件，WTA现已决定即使到了明年也不会在中国恢复这些赛事。

在上个月2日于微博发文，指控被一名前中国领导人性侵之后，现年35岁的彭帅一度音讯全无。尽管她在20日与国际奥委会（IOC）主席巴赫进行了30分钟的视讯通话，表示自己平安无事，并出席了在北京举行的一场中国网球活动，但这些都不足以消除WTA的担忧。

西蒙说：“虽然我们知道了彭帅的所在之处，但我还是非常怀疑她是否自由丶安全，并且没有受到任何审查丶胁迫及恐吓。”

与此同时，西蒙也再度呼吁中国政府对彭帅做出的性侵指控进行全面和透明的调查，并重申性侵事件是不可被接受，也不可能成为被接受的事情。

他说：“如果有权势的人可以压制女性的声音，将性侵犯的指控扫地出门，那么WTA成立的基础，也就是女性平等，将遭受巨大的挫折。我不会也不能让这样的情况发生在WTA及其球员身上。”

彭帅事件大于商业利益

2019年，WTA在中国举办了九场赛事，其中就包括将年终总决赛搬到深圳举行，而这些赛事的总奖金高达3040万美元（约4150万新元）。

西蒙在接受英国广播公司（BBC）的采访时承认，他确实担心过暂停在中国举办赛事会给WTA带来巨大的经济影响，但他却强调“彭帅事件大于商业利益”。

他说：“这是一件我们无法一走了之的事。”

“如果我们在诉求未得到满足前就这么一走了之，我们岂不是在告诉全世界，不以尊重和严肃的态度来处理性侵事件是没有问题的，但事实并非如此。”

西蒙也重申，WTA暂停中国所有赛事实是迫于无奈。他说：“我非常遗憾事情发展到这个地步，但中国领导人的做法让WTA别无选择。除非中国采取我们所要求的措施，否则我们不能让我们的球员和工作人员因在中国举办赛事而面临风险。”

乔科维奇支持WTA决定

在WTA作出停赛决定后，许多知名网球人士都表示支持，其中就包括现网坛“一哥”乔科维奇及WTA创始人比利-珍-金。

目前在西班牙马德里参加戴维斯杯的乔科维奇表示，他全力支持WTA的决定，“因为我们没有足够的证据证明彭帅是安全的”。

比利-珍-金则通过推特写道：“WTA在捍卫球员方面选择了站在历史的正确一边，这是女子网球运动能成为女性运动先锋的另一个原因。”

中国外交部：反对体育政治化

针对WTA暂停中国赛事的决定，中国外交部发言人汪文斌在昨天的例行记者会回应时表示反对将体育政治化。

另一名外交部发言人赵立坚日前也曾表示，彭帅近期有出席一些公开活动，彭帅事件不应被政治化，希望某些人停止恶意炒作。