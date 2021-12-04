首届WTT世界杯决赛今天我国开打

刚从休斯敦回国的冯天薇表示，在新加坡比赛的机会不是很多，所以会很珍惜每次在新加坡打比赛的机会。

由世界乒乓球职业大联盟（WTT）举办的首届WTT世界杯决赛将于今天在华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）拉开帷幕。这是2021赛季的收官之战，共有各16名来自世界各地的顶尖男女球员将在本地齐亮相，争夺世界冠军的桂冠。

WTT是根据截至11月16日的世界排名来决定球员的参赛资格，前来我国参赛的选手就包括世界首号男女单打、来自中国的樊振东与陈梦。世界排名第11位的我国首号女单冯天薇也在参赛球员名单，她是我国在这项赛事中的唯一代表。刚参加完休斯敦世乒赛的日本名将伊藤美诚选择闭关修炼，因此冯天薇也将少一名劲敌。

同样刚从休斯敦回国的冯天薇昨天在赛前受访时表示，自己仍在调整时差，但因许久没回来参赛，所以对比赛特别地期待。

“还在调整时差，还在慢慢恢复状态。加上比赛是五局三胜制，节奏非常的快，希望自己在比赛中能有个好的发挥。”

冯天薇将在今晚7时的比赛中面对韩国选手田志希，她表示，自己并没有十足的胜算，“跟田志希打，我并不是很占上风，她在速度上还是比我更快一些，所以还是要看明天整体的发挥。”

田志希则表现得同样十分谦逊，问及面对冯天薇的比赛胜算大吗，她笑称“不会吧”。

她说：“不同参赛选手都有自己的特点和能力，对我个人而言，最重要的还是享受比赛。”

在休斯敦世乒赛中夺得男单桂冠的樊振东昨天也现身室内体育馆，这是他首次来新加坡参赛。他说：“新加坡整体感觉还是比较舒服，节奏不会特别快，感觉会是一个比较宜居的城市。”

首轮比赛，樊振东的对手将会是德国名将弗朗西斯科（世界排名第16），两人此前的多次交手，樊振东占据绝对性的优势。谈及接下来的这场比赛，樊振东说：“过往的战绩只是一个依据，并不会带来太多实质性的效果，所以比赛还是需要一分一分去打，更多的还是会专注自己在场上的发挥。”

冠病疫情的暴发对本地体育赛事造成了严重的影响，众多活动赛事均采取了取消或延期措施。上一次在本地举行的大型乒乓球赛事还是2019年的T2钻石联赛，当时有1900名球迷在淡滨尼新天地观看了决赛。

谈及赛事防疫相关工作，WTT赛事战略总监斯蒂芬·达基特（Stephen Duckitt）昨天受访时表示，主办方严格遵循政府部门的防疫规定，观众之间也有1米到1.5米安全距离，与球员也不会有接触。

他补充说：“新加坡防疫工作做得不错，也正在逐步对外开放，WTT也设有总部在新加坡，所以这里举办比赛也相对合适。”

WTT旗下共有大满贯赛，世界杯决赛，冠军赛，球星挑战赛，常规挑战赛这五项大赛，而今天所举行的世界杯决赛属于WTT第二级别赛事，总奖金高达60万美元（约82万2000新元）。

WTT世界杯决赛将在12月7日结束，冠军可获得1500积分和4万5000美元（约6万1650新元）奖金。

公众可上SISTIC网站购票，入场的公众都必须完成政府认可的冠病疫苗接种，或是接受赛前检测。根据新加坡的新冠疫情安全管理措施，每场比赛最多允许900名球迷入场。截止昨天下午，决赛当日的门票已售罄。

公众可在WTT官网或上新电信MioTV Sports频道观看比赛。