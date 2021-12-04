加入红魔后首个记者会 朗尼克：不可能拒绝曼联

朗尼克（Rangnick）昨天（12月3日）以“红魔”曼联临时主帅的身份出席首个记者会，他透露自己无法拒绝曼联这个大球会的邀请，并表示自己十分了解英超联赛。

外界有指，切尔西上季曾力邀朗尼克出山被拒，如今却答应曼联出任临时主帅，他在记者会上解释：“切尔西在2月时曾经接触过我，但当时只有四个月的执教时间，而现在却有六个半月，而且大家都知道我还同意了卸任后担当两年球会顾问的职责。所以当曼联这样的大球会向我招手时，根本不可能拒绝。”

朗尼克透露，在尚未与红魔接洽时已经有留意球队表现，强调自己十分了解英超发生的事。朗尼克形容曼联天赋与经验兼备，目前的挑战是“为球队带来平衡”。他认为“球队平均每场都会失两球以上，情况有待改善，并需要尽力减少比赛的巧合因素，从而增强对比赛的控制”。

朗尼克执教红魔的另一焦点，当然是他与“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）的合作。不过对于外界认为帅罗不适合踢压逼战术，朗尼克指出：“主帅总需要因应现有人脚进行调整。而且我从未看过有人在36岁时仍然保持如此顶尖的状态，但（战术调配）不单单关乎帅罗个人，而是整支球队的发展。”

明晚，朗尼克就会迎来执起曼联教鞭后的首场比赛，将于主场老特拉福德迎战水晶宫。