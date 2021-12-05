主场作战掌声不断 冯天薇击败田志希晋级复赛

WTT世界杯决赛

昨天来到现场观看比赛的球迷超过800人，冯天薇从登场到赢球掌声不断。

时隔两年再度回到主场打球，冯天薇笑着表示虽然自己只是赢了第一场比赛，但感觉却像是夺冠一样。

我国头号女将冯天薇昨天在新加坡体育城华侨银行室内体育馆举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）世界杯决赛取得开门红，以大比分3比1战胜韩国好手田志希，晋级女单复赛。

冯天薇与田志希年龄相差六岁，但从两人的交手记录来看却是前者占优，两人最后一次交手是在2018年德国公开赛，冯天薇当时以4比0获胜。

WTT世界杯决赛采取五局三胜制，冯天薇第一局以11比6轻松拿下，第二局被对手追至8比8，连取三分后拿下胜利，大比分2比0领先。

但来到第三局，冯天薇被田志希追至6比6时十分被动，后者以11比8扳回一局。不过冯天薇并没有让对方延续气势，第四局越打越有信心，最终以11比5拿下胜利。

冯天薇今年35岁，世界排名第11位，田志希则为29岁，世界排名第14位。冯天薇赛后受访时表示，虽然她与田志希在过去比赛的交手记录占优，但这场比赛的关键是看谁的发挥比较好。

对于第三局被对手逆转，第四局轻松取胜，她说：“第三局我发动得比较快，领先时对方有些变化，我没能及时跟上。经过调整，第四局开局还不错，所以气势打得比较好。”

昨天有大约800名球迷到现场观战，冯天薇从登场到赢球一直获得不断的掌声。

时隔两年再次回到主场打球，她在混合采访区告诉现场媒体记者：“能感受到（观众对）自己的支持，我非常开心。因为在主场作战，这么多人来给我加油，每赢一个球就有人为我加油，这种无形的力量，才第一场感觉就像是我夺冠了。”

冯天薇上一次参加新加坡主办的比赛是2019年的T2钻石联赛。

冯天薇今天对垒陈梦

冯天薇接下来的对手是世界排名第一的中国名将陈梦，后者昨天以3比1（11比8、9比11、11比5、12比10）打败日本的石川佳纯。

对于这场比赛，冯天薇表示：“我跟陈梦打肯定是下风球，输的战绩也比较多，可能就只赢过一次，所以我还是尽量去享受比赛的过程，打好每一分。”

冯天薇与陈梦的复赛将在今晚7时45分开打，公众可在WTT官网或上新电信MioTV Sports频道观看比赛。

樊振东：

男单实力平均输赢看临场发挥

男单方面，世界第一中国的樊振东遭到德国对手弗朗西斯科顽强抵抗，但还是以3比0（14比12、11比7、11比9）获胜。

欧洲各国选手近年来强势崛起，从上个月结束的休斯敦世乒赛就能看出一二，瑞典组合赢得男双冠军，男单亚军也由19岁的瑞典小将莫雷加德获得。

樊振东认为，男单实力平均，输赢没有一定，“我觉得现在的男子乒坛有很多具备很强实力的选手，我认为不光是我今天的对手，大家都在一个水平上，谁赢谁输都是看临场发挥，所以今天能够赢下比赛我就非常开心了，不会对比分有什么要求。”