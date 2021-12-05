铃木杯今晚开战 上万球迷可入场观赛 我国疫情以来最多人出席体育活动

新加坡今晚将在国家体育场迎战缅甸的铃木杯首场A组赛，将有大约1万名球迷入场观战，迎来自冠病疫情暴发以来，本地最多人出席的体育活动。

被冠状病毒疫情推迟了一年举行的2020年铃木杯亚细安足球锦标赛今晚掀开战幔，新加坡将迎来疫情以来最多人出席的体育活动。

这项原本两年一度的区域足球赛今天至明年1月1日举行，10支参赛球队分为两组进行小组赛，每组排名前二的球队进入半决赛。

新加坡与五届冠军泰国、缅甸、菲律宾及东帝汶同列A组，这一组的比赛将在国家体育场举行。B组的五队则为上届冠军越南、马来西亚、印度尼西亚、老挝及柬埔寨，比赛将在碧山体育场举行。

国家体育场与碧山体育场分别可容纳5万5000及6000名观众，但在本届铃木杯赛，两格体育场每天只分别允许最多1万及1000人入场。

据悉，“雄狮”新加坡队今晚8点45分对阵缅甸的首场A组赛及12月18日对垒泰国的比赛，新加坡区的所有门票都已售罄。

由于亚细安国家的冠病疫情仍旧严峻，亚细安足球总会决定不再沿用上届比赛多国联办的方式进行，而是选择一个主办国集中举办，而我国在9月底被选为本届赛会主办国。

雄狮队主帅：一场一场踢

雄狮队在铃木杯赛曾有过辉煌战绩，共四次夺冠，不过上一次已是2012年的陈年旧事，近三届更是连续止步于小组赛。

不仅如此，他们在近六场比赛也毫无胜绩，最近一场对垒摩洛哥的友谊赛更惨遭1比7血洗。

不过，雄狮队主帅吉田达磨还是非常期待铃木杯赛的到来。他说：“（因为疫情）新加坡已经很久没有举办大型体育赛事了，所以大家都非常期待。我们必须展示出斗志和团队精神，竭力争取好成绩。”

“作为东道主，我当然想说我们想赢得冠军，但我不能这么说。我们会一场一场踢，首场比赛非常重要。”

“我们必须尊重缅甸队，他们目前深陷困境，但我觉得这会激发出他们的斗志。我们会尽全力比赛，但没有为自己定下任何目标，我们会一步一步来。”

当被问及作为东道主是否有额外压力时，他说：“压力肯定是有的，但我认为这对球队来说是好事。”

“我知道球迷一直都很支持我们，能够再次在他们面前作战是一件很棒的事。”

缅甸多达14名球员上阵成疑

缅甸近两年来经历军事政变，社会动荡不安，据了解一些国家队的主力为了抗议政变而拒绝被征召，冠病疫情导致联赛停摆也让招募年轻球员变得十分困难。

好不容易凑齐了27名球员来到新加坡，但竟有多达10名球员必须进行冠病重测，今晚能否顺利参赛还是未知数，这对缅甸国家足球队来说无疑是雪上加霜。

由于与需要重做检测的球员有过密切接触，因此缅甸的德国籍主帅海伊（Hey）昨天中午也没有亲自出席记者会，而是从酒店房间连线。

他透露：“我们的27名球员当中有四人受伤，今早又有10名球员需重做冠病检测，意味着我们有14名球员上阵成疑，或只剩下13名球员可用。”

“所有人肯定都会赞同我说球队目前不处于最佳状态，但我们会尽量挑选出最好的阵容。我们希望能迎回足够的球员参赛，但现在还无法确定。”

正因如此，海伊认为雄狮队无疑是今晚比赛的大热门，但同时也相信在足球世界里，一切皆有可能。

买不到门票的本地足球迷可通过新传媒meWATCH平台，免费观赏本届铃木杯的所有26场赛事。