结束主场之旅 冯天薇三比0不敌陈梦

冯天薇昨天在WTT世界杯决赛不敌东京奥运冠军陈梦，结束了难得的主场之旅。由于常年在国外征战，以及疫情原因，冯天薇已经超过一年没有回家，她希望在未来几天能回家看看。

面对世界排名第一的强敌陈梦，我国乒乓一姐冯天薇昨天没能找到克敌办法。在新加坡体育城华侨银行室内体育馆举行世界乒乓球职业大联盟（WTT）世界杯决赛女单复赛中，冯天薇0比3不敌陈梦，遭淘汰出局，结束了难得的主场比赛之旅。

27岁的陈梦不仅是世界排名第一，同时也是东京奥运会和2020年世界杯女单金牌得主。只是在刚刚结束的休斯敦世界锦标赛上，陈梦屈居季军，没能完成大满贯。

陈梦三局都早早领先

面对如此强敌，35岁的冯天薇办法不多。三局比赛中，陈梦都是早早取得领先，冯天薇艰难尝试追分。在6比11和5比11连输两局后，冯天薇在第三局已无退路。

因为防控疫情的需要，华侨银行室内体育馆不鼓励观众用呼喊声为选手加油，呼吁观众使用掌声。不过在不利局面中，现场还是不时响起“天薇加油”，“冯天薇加油”的呼喊声。

第三局中，冯天薇先拿到一分，陈梦立即还击5分反超。绝境下冯天薇防守搏杀，一度追至5比8，但陈梦回敬2分拿到赛点。冯天薇顽强挽救了两个赛点，但陈梦再拿一分，11比7赢下第三局。陈梦3比0晋级。

冯天薇赛后表示，确实是输在实力。她说：“我觉得今天打得还是非常好的，陈梦的质量比我高很多，在整个场上她都占足了优势。在比赛中我也想了各种办法，但陈梦确实是实力很强，她打得很好。”

昨日三中国选手遭淘汰

由于常年征战世界乒乓球赛事，冯天薇很少有机会回国，更鲜少有机会在主场比赛。对于这次的WTT世界杯赛，冯天薇说：“我觉得能在新加坡办比赛还是挺好的，能够促进新加坡人对乒乓球的兴趣吧。如果（WTT）每年都有（新加坡）比赛的话，我希望自己能够参加，当然是在不退役的情况下。”

对于赛后的打算，天薇表示希望能够回到久违的家中休息一下。她说：“可能过几天可以回家吧，因为在国外已经一年多没有回新加坡了。这次回来也是因为防疫的措施，就还没有回家，希望能够回家休息几天。”对于明年的计划，天薇表示，希望能够参加共和联邦运动会和亚运会。

中国一共有五位女单和四位男单选手参加本次比赛。目前已经有三位遭淘汰。先是王曼昱在女单首轮比赛中0比3不敌香港选手杜凯琹。之后抽签分在男单下半区的两位中国男单也先后失利。

先是梁靖崑1比3不敌世界排名第13位的尼日利亚选手阿鲁纳。后者7比11、11比1、14比12和11比5战胜梁靖崑。之后林高远0比3连输三局，不敌世界排名第四的巴西男单雨果·卡尔德拉诺。这样。在男单中，中国在下半区就已经无人镇守。势必将有一位非中国选手进入男单决赛。

WTT世界杯决赛今明两天将继续在体育城华侨银行室内体育馆举行。公众可在WTT官网或新电信MioTV Sports频道观看比赛。