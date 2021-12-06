国际网总：不会暂停在中国的比赛

（巴黎综合电）国际网球总会（ITF）会长哈格提昨天（12月5日）表示， 他们不会因为彭帅事件而效仿职业女子网球员协会（WTA） 暂停在中国的所有赛事。

中国网球女将彭帅11月初在社交媒体上指控中国前副总理张高丽对 她性侵后，曾失去联系一段时间。 尽管她已透过视讯向国际奥委会主席巴赫报平安， 但外界仍对她的安危感到担忧。

WTA上周宣布停办在中国的所有赛事，该组织主席西蒙坦言， 对彭帅的人身安全深感忧虑。 这个决定将造成WTA损失数以亿计美元的收入，但西蒙表示， 这个决定获得董事会的全力支持。

不过，职业男子网球员协会（ATP）拒绝与WTA共同进退， 如今ITF也拒绝暂停在中国的所有赛事。

哈格提说：“身为网球运动管理机构，我们支持所有女性权利。 对于彭帅的指控，一定要彻查到底，我们将持续在幕后努力， 寻求解决问题的方法。”

“但大家必须记得，ITF是全球网球运动的管理机构， 基层发展是我们负责的事务之一。我们不想惩罚10亿人， 因此将继续在中国举办青少年和成人赛事。”

WTA和ATP主要负责主办职业球员的世界巡回赛， 包括世界网球四大满贯赛事。至于ITF， 则除了主办一些职业赛事之外， 也负责主办如戴维斯杯和联合会杯等国际团体赛，以及业余比赛。

俄罗斯夺得戴维斯杯赛冠军

在昨天举行的戴维斯杯男子团体赛决赛中， 俄罗斯以2比0击败克罗地亚夺得冠军。

俄罗斯分别派出世界男单排名第二的梅德韦杰夫和第五的卢布列夫出 战单打赛，两人都以直落两盘战胜西里奇和戈约， 助俄罗斯历史上第三次夺得这项团体赛锦标。

梅德韦杰夫以7比6（9比7）、6比2击败西里奇， 卢布列夫则以6比4、7比6（7比5）打败戈约。