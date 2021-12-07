巴西中场弗雷德立功 朗尼克执教曼联开门红

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man Utd）与“热刺”托特纳姆（Tottenham）继续他们的英超复苏之旅，分别在前天的联赛击败对手。

红魔1比0力克水晶宫（Crystal Palace），热刺则以3比0轻取榜末的诺里奇（Norwich）。

红魔与热刺本赛季都曾经历不顺心的日子，也导致两队主帅先后下课。曼联在球队1比4惨败给沃特福德（Watford）后，炒掉原主帅索斯加尔（Solskjaer）。更早之前，热刺在六场比赛输掉四场败仗后，也宣布炒掉葡萄牙籍主帅努诺（Nuno）。红魔与热刺目前分别由朗尼克（Rangnick）与孔特（Conte）执教。

前天对垒水晶宫的比赛，是红魔新帅朗尼克首次为球队在场边督军，在这场看似将以和局收场的比赛中，巴西中场弗雷德（Fred）第77分钟攻入制胜球，让这名德国籍主帅以一场胜利开始了在老特拉福德球场的执教生涯。

虽然在球赛最后阶段面对水晶宫的反击，红魔还是坚守城池，这点令朗尼克非常满意。

他说：“我们需要守住完整城池，我们只进行了一次训练，我非常满意，球员做得比我预期的更好。”

拿下三分后，曼联以24分在积分榜来到了第六位，距离第四名的西哈姆（West Ham）只有三分的差距。

热刺轻取诺里奇

另一方面，托特纳姆则在主场以3比0轻取榜末球队诺里奇。卢卡斯·莫拉（Lucas Moura）在开赛后10分钟拔下头筹，桑切斯（Scanchez）第67分钟锦上添花，韩国球星孙兴慜在第77分钟攻入比赛的最后一个进球。

热刺目前在积分榜上以25分排名第五，落后西哈姆两分，不过有一场比赛在手。

前天的另外两场比赛，利兹（Leeds）主场2比2踢和布伦特福德（Brentford），阿斯顿维拉（Aston Villa）则在主场2比1拿下“狐狸”莱斯特（Leicester）。