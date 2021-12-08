今晚战菲律宾 雄狮要趁胜追击

在首场比赛成功拿下缅甸后，“雄狮”新加坡国家队要趁胜追击，在今晚迎战菲律宾的铃木杯亚细安足球锦标赛A组赛中再传捷报，为进入半决赛铺平道路。

作为本届铃木杯赛的东道主，雄狮星期天晚上在国家体育场以3比0大胜缅甸，成功打响第一炮。这场比赛，前锋伊山范迪独进两球，为新加坡的胜利做出巨大贡献。

今晚再次回到国家体育场作战，伊山范迪依然是雄狮寄望最殷的取分人物。如果他可以再次建功，新加坡就有很好的机会可以拿下连续第二场胜仗。

由于在A组中东帝汶的实力偏弱，因此雄狮如果战胜缅甸和菲律宾，那就算败给这一组实力最强的泰国，也将有很好的机会可以闯进四强之林。

新加坡过去曾四次夺得铃木杯赛冠军，但上一次进军半决赛已是2012年的事。这次凭着主场优势，雄狮希望可以阔别九年再次踢进四强，获得在自家球迷面前夺冠的机会。

雄狮主帅吉田达磨在昨天的赛前记者会上提醒球员，今晚必须小心应战，不能让第一场比赛的胜利冲昏了头脑。

他说：“我们必须以全新的姿态迎接这场比赛，在体能和心理上都做好充分的准备。我们必须忘掉战胜缅甸的比赛，因为我们将迎来一个全新的对手。”

“在第一场比赛结束后，所有的雄狮球员都觉得他们可以做得更好，这是正确的态度。第一场比赛永远都不容易，但我们已经跨过这第一道障碍了。现在我们已经热身，我想我们在对垒菲律宾时可以有更好的表现。”

菲律宾在过去五届铃木杯赛中，四次踢进半决赛，表现在雄狮之上。该队前锋马拉农说：“我们看了新加坡对垒缅甸的比赛，新加坡是一支靠群体作战的队伍，球员都不自私，但菲律宾也不差，我们绝对不会让新加坡轻易过关。”

这场比赛将在今晚8时30分开踢，公众可上新足总官网购票，或通过新传媒meWATCH平台免费观看赛事。