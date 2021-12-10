踢和泽尼特 蓝军副盟出线

（圣彼得堡综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）在昨天（12月9日）凌晨的欧洲冠军联赛H组小组赛最后一轮只能与对手圣彼得堡泽尼特（Zenit St Petersburg）踢成3比3平局，以副盟身份晋级次圈赛，16强赛可能遭遇强敌。

在蓝军与对手踢成高比分和局的同时，其对手尤文图斯（Juventus）则在另一场比赛以1比0击败马尔默（Malmo），拿下盟主资格。

经过这一轮比赛后，尤文图斯以15分高居榜首，切尔西则以13分排名第二，圣彼得堡泽尼特5分位居第三，取得欧洲联赛资格，马尔默以一分垫底。

未能取得盟主资格，意味着切尔西的次圈赛对手有可能是以正盟出线的强旅如拜仁慕尼黑（Bayern Munich）与皇家马德里（Real Madrid）。

主帅图赫尔（Tuchel）对于球队在比赛中球门三度失守感到不满，这是他们过去19场欧洲比赛首次丢失超过一个球，而且球队也刚在上周末的英超联赛2比3败给了“铁锤帮”西哈姆（West Ham），丢失了领头羊位置。

他说：“我们都忘了自己是如何成为比赛中更强的一方；那是因为我们在比赛中精神高度集中，积极拼抢，所以才能比对手更强。这些投入只需要消退10%，只要我们改变态度，开始想操控比赛，那么我们就会受到惩罚，就像对垒西哈姆还有今天的比赛一样。其实要继续成为更强的一方很容易，只要用更高速的冲刺，更高层次的紧凑性，更高程度的集中力。把这些基础提高到更高的层次。”

图赫尔也提醒蓝军众将，在欧冠这个级别的比赛，必须时刻保持最佳状态，否则很容易被淘汰。

他说：“这是个技战术都非常高的比赛，所以必须发挥自己的最佳水平，如果没有，就会受到惩罚，这也是今天所发生的。”

维尔纳（Werner）在昨晨比赛为蓝军梅开二度，比利时前锋卢卡库（Lukaku）贡献另一进球。圣彼得堡泽尼特的进球则来自克劳迪尼奥（Claudinho）、阿斯摩恩（Azmoun）与奥兹多耶夫（Ozdoev），其中奥兹多耶夫在球赛伤停补时第4分钟攻入扳平球。