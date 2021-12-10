力克网队 火箭取得七连胜

（休斯敦综合电）休斯敦火箭（Houston Rockets）主场114比104力克布鲁克林网队（Brooklyn Nets），15连败之后迎来七连胜。哈登（Harden）战旧主，砍下25分和11个篮板，却送出八次失误。

此役杜兰特（Durant）和阿尔德里奇（Aldridge）轮休，哈登扛起网队进攻大旗。但“大胡子”全场球感不佳，16次出手投篮仅命中四球，其中三分球12投3中，导致球队一度落后多达20分。

哈登赛后说：“我们知道他们（火箭）在过去的一两周里打得有多好。但是，当人手不够的时候，场上有太多地方需要你去弥补，这很令人沮丧。而且你什么也做不了。无法控制，你也只能继续努力。”

主帅纳什（Nash）赛后对球队的表现感到不满，他说：“我们就是没有努力去打球，我们在比赛中也没有给出足够的对抗来，以及我们在防守端也打得不够积极，我们并没有展现出应有的侵略性。”

回顾在火箭的岁月，哈登说：“非常特别的，场上和场下，我在这里度过了我最棒的一些赛季。”

尽管本场比赛表现一般，哈登仍受到诸多火箭年轻球员们的尊重。火箭20岁小将克里斯托弗（Christopher）赛后说：“我哥哥跟哈登打过球，能去亚利桑那州立大学，穿着他的号码，然后现在在NBA场上对决，这意义重大。”

此役克里斯托弗7投7中得到18分、2个篮板和2次助攻，其中三分球4投4中。戈登（Gordon）末节被驱逐，得到全队最高的21分。伍德（Wood）得到12分和15个篮板的两双数据。