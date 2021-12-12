世羽赛今日西班牙开打 骆建佑杨佳敏摩拳擦掌

由于奥密克戎变种毒株的传播，多位羽坛顶尖好手退出本届世羽赛，不过他们的退赛对我国球员影响不大，世界羽联并不打算重新抽签。骆建佑男单首圈将挑战世界第一的丹麦名将安赛龙，女单杨佳敏若成功晋级或遇上头号种子中华台北的戴资颖。

新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏已抵达西班牙城市韦尔瓦，准备今日开打的第26届世界羽毛球锦标赛。虽然多名顶尖好手退赛，但世界羽联并不打算重新抽签。

结束在峇厘岛的两站巡回赛和年终总决赛后，骆建佑和杨佳敏在前往西班牙之前先回返新加坡短暂休息，再重新出发。

根据赛程，24岁的骆建佑被分在下半区，将在首圈挑战世界排名第一的丹麦名将安赛龙。这将是两人今年第三次交手，骆建佑笑称，他虽然喜欢冲击强者，但不明白为何总是遇上这名东京奥运会男单金牌得主。

他说：“我不惊讶自己为何总在首圈遇上高种子球员，这些事很常发生，所以我能做的就是在场上发挥自己最好的实力。”

由于奥密克戎变种毒株的传播，印度尼西亚羽毛球总会数日前在社交媒体上宣布退赛，世界排名靠前的男单球员佐纳丹和安东尼不参赛，排名前10的三对男双组合，还有今夏在东奥夺冠的女双组合波莉／拉哈尤也不会亮相。

不仅如此，两名日本好手桃田贤斗和奥原希望也不会征战本届世羽赛，三次赛会冠军西班牙的卡罗琳娜·马林也因伤病影响，再次推迟复出计划。

印尼、日本和西班牙球员的退赛决定发生在签表公布的一周之后，但世界羽联表示，他们不会重新抽签。

这些球员的退赛对我国代表影响不大，男单下半区虽然有三人（印尼的汤米和谢萨、韩国的许侊熙）退赛，但骆建佑首先还是得越过安赛龙这座大山。

女单方面，在上半区的四号种子卡罗琳娜退赛后，越南的阮垂玲和中国的韩悦之间的胜者将直接晋级第三圈。22岁的杨佳敏同样处在上半区，不过她与世界第一的戴资颖被分在同个小区，若顺利从次圈突围可能会在第三圈挑战这位中华台北名将。

杨佳敏是赛会15号种子，首圈轮空，将在次圈对战大堀彩（日本）和克里斯蒂·吉尔莫（苏格兰）之间的胜者。

骆建佑和杨佳敏今年下半年表现出色，前者连夺荷兰公开赛（挑战赛级别）、德国公开赛（超级500赛）锦标，还在印尼公开赛（超级1000赛）打入决赛，世界排名在短短两个月内从第44位上升到第22位。

杨佳敏则是在德国公开赛收获亚军，并在大部分赛事稳定打入八强，因此获得足够积分参加年终总决赛，成为新加坡史上首位获得这一赛事参赛资格的球员。

凭着总决赛收获的积分，杨佳敏在本周世界排名微升一个位置，排名世界第16位，再次突破职业生涯新高。