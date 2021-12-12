靠罚球险胜十人狼队 曼市保住榜首位置

英超

狼队在上半场结束前只剩10人应战，但上届冠军曼市仍需靠斯特林射进的罚球，才在主场惊险获胜，继续充当英超“领头羊”。

（曼彻斯特综合电）上届冠军曼市（Man City）几经辛苦，才在昨晚（新加坡时间）靠一个罚球主场以1比0小胜狼队（Wolverhampton），取得英超六连胜，保住积分榜榜首位置。

前锋希门尼斯（Jimenez）在上半场结束前接连吃下两张黄卡，遭驱逐出场，使原本就一直处于劣势的狼队处境更是雪上加霜。尽管其他球员奋勇作战，与强敌对抗到底，但还是无法终结曼市的连胜战绩。

占着人数上的优势，主队在下半场展开一波接一波的凌厉攻势，让狼队球员疲于招架。第66分钟，狼队中场莫蒂纽（Moutinho）在禁区内疑似以手触球，录像助理裁判（VAR）在经过一段相当长时间的查看后，判给曼市罚球。斯特林（Sterling）成功射破对方龙门，取得个人在英超的第100个进球，助球队惊险拿下宝贵的三分。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后表示，狼队是一支训练有素的队伍，给了他的球队极大的挑战。

他说：“他们在本赛季的16场联赛中取得了12个进球，失球16个，这显示了他们的表现非常稳定。他们很有组织，球员表现非常顽强，这真的是一场艰苦的战役。”

曼市目前16仗得38分，在多赛一场的情况下领先排名第二的利物浦（Liverpool）四分，确定能在本轮联赛结束后继续充当英超“领头羊”。狼队吃下两连败，以21分名列第八。

布伦特福德逆转 战胜沃特福德

在昨天凌晨举行的另一场比赛中，布伦特福德（Brentford）在完场补足时间内射进制胜罚球，以2比1逆转战胜沃特福德（Watford）。

沃特福德此仗先由丹尼斯（Dennis）在第24分钟顶球入网，夺得领先权。不过，该队在最后10分钟崩盘，让主场作战的布伦特福德连进两球，铩羽而归。

第84分钟，布伦特福德队长延森（Jansson）攻门得手，取得加盟该队以来的首个进球。进入完场补足时间，沃特福德后卫特罗斯特-埃孔（Troost-Ekong）在禁区内绊倒戈德多斯（Ghoddos），被判极刑，姆伯莫（Mbeumo）主罚中鹄，助球队绝杀对手。

布伦特福德获胜后，以20分升上积分榜第九位，沃特福德则以13分名列第17位，面临降级威胁。