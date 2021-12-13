戏剧性最后一圈 费斯塔彭力压哈密尔顿成为世界冠军车手

（阿布扎比综合电）世界一级方程式赛车（F1）阿布扎比大奖赛是整个2021赛季的缩影，两名车手昨天在比赛最后一圈定胜负，红牛车手费斯塔彭利用安全车领跑期间换上软胎的优势，力压马赛地的哈密尔顿，以最戏剧性、最疯狂的方式成为世界冠军。

这不仅是费斯塔彭职业生涯的第一个世界冠军，同时也是第一位赢得F1世界冠军的荷兰车手。哈密尔顿屈居亚军，法拉利的赛恩斯则获得分站季军。

费斯塔彭赛后受访时说：“这太疯狂了，我不知道该说些什么，我为车队感到高兴，为所有人感到高兴！我非常喜欢和他们一起工作。今天我最终有点幸运，我的团队知道我爱他们，我想和车队一起继续奋斗10到15年！”

费斯塔彭整场比赛（总共58圈）都处于落后劣势，但威廉姆斯的加拿大车手拉提菲在第52圈时发生车祸，迫使安全车出动。负责管理F1赛事的国际汽车联合会（FIA）最后允许四辆赛车超过安全车，让费斯塔彭和哈密尔顿直接竞赛，哈密尔顿跑了50圈的轮胎自然不能和新胎的费斯塔彭较量，后者直冲终点。

虽然哈密尔顿与创纪录的八届世界冠军擦肩而过，但马赛地还是实现了F1车队八连冠。

费斯塔彭在前天的排位赛击败哈密尔顿，在昨天的正赛中从杆位发车。两人无论是谁夺冠都会创下F1历史，要么是费斯塔彭新王登基，要么是哈密尔顿打破德国车神舒马赫的七冠神话，加冕八冠王。

在这场比赛开始前，哈密尔顿在世界冠军积分榜上以369.5分追平费斯塔彭，只是后者以多一站胜利暂列榜首。

此外，42岁的芬兰赛车手基米·莱科宁以不完美的方式结束他的F1职业生涯。他之前就已宣布，将在这场2021赛季F1收官战之后退役。遗憾的是，莱科宁的阿尔法·罗密欧赛车刹车出现故障，撞上护墙，鼻翼损毁。职业生涯参加了349场F1大奖赛的莱科宁只能在第28圈回返维修区，提前退赛。