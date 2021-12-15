炮兵褫夺奥巴梅扬队长臂章

“炮兵”阿申纳周二（12月14日）宣布，奥巴梅扬（Aubameyang）不再是球队的队长，而且在本地时间明晨的英超联赛将被弃用。

阿申纳在声明中表示：“奥巴梅扬上周再一次违反纪律，他将不再是我们的队长，同时不会被考虑出战周三对阵西哈姆的英超联赛。”

随着奥巴梅扬被褫夺队长臂章，阵中最具资历的是最近伤愈复出的扎卡（Xhaka），但他在前帅埃梅里（Emery）时代，也曾经被褫夺队长臂章。

未决定新队长 阿特塔：奥巴梅扬必须接受

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）表示，奥巴梅扬与其他球员都已经接受了换队长的事实，但仍未决定长期新队长人选。

阿特塔说：“球会和我都曾经与奥巴梅扬面对面会谈过，他必须接受这个决定。我们希望创造出自己的文化、要求，当球员不达标准便未能够参与我们的日常运作。”

对于迎战西哈姆的队长人选，阿特塔说：“我们有一群领袖。上一场有数名球员被提名做队长，拉卡泽特（Lacazette）当选，我们也有曾经担任队长的扎卡，所以我们会跟随这个顺序。”

不过，阿特塔仍未决定哪位球员成为长期队长：“这是一个非常令人不快的情况，现在不是作出任何草率决定的时候。”

经理人抱不平

奥巴梅扬被炮兵禠夺队长臂章，其经理人马上抱不平。

消息出炉不久后，奥巴梅扬的经理人马上在Instagram上载了两张捧杯照片，似向炮兵表示奥巴梅扬为球会立过功绩，不该得到如此待遇。

事实上，奥巴梅扬之前曾被批评进球能力下滑，其经理人就借统计数据反击，认为炮兵的进攻力不足，巧妇难为无米炊，多于奥巴梅扬的问题。

奥巴梅扬疑因病母被罚 名嘴轰阿特塔可耻

阿申纳褫夺奥巴梅扬的队长臂章，引起牵然大波。

《竞技报》报道，奥巴梅扬上场被弃用，如今再被褫夺队长臂章，全因早前对阵埃弗顿前，前往法国探望母亲，迟回阿申纳报到。

英国名嘴兼著名炮兵球迷摩根（Morgan）便在推特炮轰：“阿特塔这个决定很可耻。奥巴梅扬在球会完全知情和允许的情况下，回去探望生病的母亲，却被球会如此对待，真的很恶心。”