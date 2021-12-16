速战速决打进第三圈 骆建佑：希望今年能走得更远

世界排名第22位的骆建佑昨晚很快便进入比赛状态，两局横扫奥地利的瓦贝尔，下一圈将迎战泰国的王高伦和德国的卡伊·舍费尔之间的胜者。

我国头号男单骆建佑在本届韦尔瓦世界羽毛球锦标赛越战越勇，昨天仅用了不到半个小时就直落两局打败奥地利对手卢卡·瓦贝尔，晋级男单第三圈，追平个人在世羽赛的最好成绩。

24岁的骆建佑首圈打败了世界排名第一的夺冠热门丹麦名将安赛龙，但他并没有被胜利冲昏了头脑。次圈迎战瓦贝尔，骆建佑在6比2领先时打出一波6比0的攻击波，将两人的比分差距越拉越大，最终以21比4先下一城。

来到次局，世界排名第93位的瓦贝尔依旧找不到突破骆建佑的办法，后者在战至2比2时连续得分，再次将比分拉到对手追不上的局面，随后以21比8终结比赛。整场比赛仅耗时25分钟。

世界排名第22位的骆建佑赛后接受《联合早报》采访时说：“很高兴能再次晋级16强，希望我这次能走得更远。（对于这场比赛）我很快便进入状态，从开局到结束都保持专注。”

随着骆建佑获得第三圈资格，他也追平了个人在世羽赛的最佳成绩，他两年前在巴塞尔世羽赛止步第三圈，当时败给中华台北名将周天成。

今年世羽赛冷风直吹，骆建佑所处的半区已没有世界排名前10的强敌，他下一圈将与16号种子王高伦（泰国）和卡伊·舍费尔（德国）之间的胜者争夺复赛资格。

现役男单中只有谌龙（中国）、桃田贤斗（日本）和安赛龙曾赢得世羽赛桂冠，谌龙和桃田贤斗缺席本届赛会，安赛龙止步首圈，这意味着今年将诞生全新男单冠军。

在男单前八种子中，只剩下三号种子丹麦的安东森以及六号种子马来西亚的李梓嘉还在签表上，四号种子周天成昨天意外不敌中国的陆光祖，止步次圈。

女单方面，世界排名第16位的新加坡女将杨佳敏在次圈遭淘汰，以15比21、21比8、15比21败给苏格兰的克里斯蒂·吉尔莫，后者将在第三圈挑战头号种子中华台北的戴资颖。

中国最大夺金希望 思雅组合出局

10月结束苏迪曼杯、汤姆斯杯和尤伯杯三大团体赛征战后，中国队缺席了接下来的巡回赛和年终总决赛。虽然谌龙、石宇奇和陈雨菲等人缺席，但他们在本届世羽赛还是派出不少高手前来角逐锦标。

其中，连续两届赢得世羽赛混双金牌的头号种子郑思维／黄雅琼是中国队寄望最殷的组合，但他们却意外止步首圈，以1比2不敌香港组合张德正／吴咏瑢。在东京奥运夺冠的王懿律／黄东萍没有参赛，中国队基本无缘混双冠军。

女双陈清晨／贾一凡以头号种子身份出战，是思雅组合出局后中国队的最大夺金希望。男双何济霆／谭强是16号种子，排在他们之前的有东奥金牌组合李洋／王齐麟（中华台北）、铜牌组合苏伟译／谢定峰（马来西亚），以及里约奥运银牌组合吴蔚昇／陈蔚强（马来西亚），突围难度不小。

至于单打，男单赵俊鹏和陆光祖成功狙击种子球员，携手打入第三圈，四名女单球员也传来捷报，韩悦、何冰娇、张艺曼和王祉怡将亮相16强赛。