阿圭罗因心脏问题宣布退役

（巴塞罗那综合电）西甲劲旅巴塞罗那（Barcelona）的阿根廷前锋阿圭罗（Aguero）昨天宣布，因为心脏出现问题必须退役，结束18年的职业足球生涯。

阿圭罗在今年10月30日以1比1踢和阿拉维斯（Alaves）的西甲联赛后，感觉胸痛和呼吸困难，被送入医院接受检查。巴塞球会在几天后透露，阿圭罗必须休养至少三个月才能重返赛场。

现年33岁的阿圭罗在昨天的记者会上不禁落泪，他说：“我要在这里宣布，我已经决定停止踢球。这是非常艰难的时刻，但做了这个决定后，我感觉非常平静。”

“我为了自己的健康而做出这个决定。医生告诉我，最好停止踢球和参加比赛。过去18年我为足球付出了一切，完成了自己的梦想，因此可以为自己的职业生涯感到自豪。我从小就希望成为一名职业足球员，但老实说，我从来没想过可以到欧洲踢球。”

阿圭罗在15岁的时候就加盟阿根廷的独立队（Independiente），2006年离开家乡到欧洲发展，为西甲的体育马德里（Atletico Madrid）效力五年。

2011年，阿圭罗转会至曼市（Man City），在这支英超球队待了10年，出场390次，攻入260球，成为曼市历来进球最多的球员，帮助该队五次夺得英超冠军。

今年夏天，阿圭罗以自由身加盟巴塞，但只为该队踢了五场比赛，并在主场以1比2败给皇家马德里（Real Madrid）的联赛中攻入在巴塞的唯一进球。

阿圭罗从2006年至2021年为阿根廷国家队出战了101场比赛，取得41个进球。