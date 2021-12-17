萨拉赫平纪录 红军逆转喜鹊

在本地时间今晨（12月17日）的英超联赛中，赛前突然爆出范戴克（van Dijk）等三将确诊的“红军”利物浦，凭萨拉赫（Salah）追平瓦尔迪（Vardy）连续15场英超交出进球或助攻的纪录，主场以3比1逆转“喜鹊”纽卡斯尔，继续以1分之差紧跟榜首的曼市。

利物浦赛前一小时突公布三名球员染疫，分别是范戴克、法比尼奥（Fabinho）及琼斯（Jones），导致排阵上需要调整。

令人意外的是，联赛榜倒数第二的客队纽卡斯尔，竟在七分钟率先破门，领先1比0。

不过，红军站稳阵脚后在21分钟追平，若塔（Jota）接应马内（Mane）右路传中头槌攻门，虽被喜鹊门将挡出，但他随即补射入网；四分钟后，马内把握喜鹊回传失误，单刀射门被救，萨拉赫（Salah）补射破门反超比分。这也是萨拉赫连续第15场英超交出进球或助攻，追平莱斯特前锋瓦尔迪在六年前创下的纪录。

红军带着2比1的优势进入下半场，喜鹊积极反扑，差点扳成平手。红军顶住压力，在74分钟由菲尔米诺（Firmino）入替萨拉赫，后半段开始抢回优势，并在87分钟由阿诺德（Arnold）远射破门，奠定3比1胜局。

红军胜出后，继续以1分落后前天大胜利兹7比0的曼市，但次席位置暂时稳固，皆因排名第三的“蓝军”切尔西在另一场比赛中，仅能以1比1踢和“太妃糖”埃弗顿，与红军之间的差距拉开至3分。

克洛普：英超停摆无好处

利物浦主帅克洛普坦言，如果因疫情再次暂停英超联赛事，对大家都没有好处。

英超再次暴发疫情，切尔西和利物浦日前也出现多名球员确诊，已有多场联赛因此延期。克洛普对暂停联赛抱反对态度：“我看不到停止联赛有何好处。这也许不是合适的做法，但赛程安排应该更弹性一些。”

克洛普透露阵中所有球员已注射两剂疫苗，更有球员打过追加剂：“足球世界在打疫苗上做得很好，球员的生活也非常有纪律，但这次的新疫情的确很艰难。”

早于赛前，他已呼吁球迷注射疫苗：“大家不要再相信有关疫苗的谎言与错误讯息，听医生和专家的意见。如果我身边人没有注射的话，我会全力劝他们去接种疫苗。”