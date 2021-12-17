结束18年传奇生涯 阿圭罗10件你必晓得的事

来自 / 联合晚报

文 /
何欣颜

发布 / 2021年12月17日 5:53 PM

上季为曼市夺得的英格兰联赛杯冠军是阿圭罗职业生涯的最后一个冠军。（路透社）
上季为曼市夺得的英格兰联赛杯冠军是阿圭罗职业生涯的最后一个冠军。（路透社）

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虽然早有端倪，但阿根廷球星阿圭罗（Aguero）在本地时间前晚（12月15日）宣布因心脏问题必须退役，正式结束18年的职业足球生涯，还是让人百般不舍。

阿圭罗是在今年10月30日代表西甲豪门巴塞罗那出战阿拉维斯的西甲联赛后，感觉胸痛和呼吸困难而被送院接受检查。经检查后发现，阿圭罗的心率失常，本以为他会像在本届欧锦赛同样因心脏病倒下的丹麦球星埃里克森（Eriksen）一样，会继续坚持下去，可是约一周之前，西班牙媒体就已经曝出阿圭罗即将宣布退役的消息。

阿圭罗在前晚的记者会上泪洒现场，表示为了自己的身体，不得不做出这个艰难的决定。

虽然从未荣膺金球奖也不曾夺过世界杯，但阿圭罗绝对是一位家喻户晓的球员，在英超更曾经是风云人物。

以下是有关阿圭罗10件你必晓得的事：

①“Kun”名称的由来

众所周知，阿圭罗也叫“Kun”，球衣上甚至写着“Kun Aguero”，而不是真实姓名“Sergio Aguero”，但究竟什么是“Kun”？它又是如何而来的呢？

话说在阿圭罗小的时候，陪伴在阿圭罗身边的除了有祖父母之外，就是一部名为《大顽皮库姆库姆》的日本动画片。片中的主人公库姆库姆（Kum Kum）是一个生活在石器时代的小穴居人，调皮捣蛋，喜欢到处制造麻烦。

阿圭罗非常喜欢这部动画片，一直尝试叫出主人公的名字，再加上儿时的阿圭罗长得有点像主人公，并同样顽皮捣蛋，于是其祖父便开始给他起了“Kun”的小名。

②年少成名

阿圭罗小时候住在贫民窟，经常和那里的小朋友一起踢球，而就在那里，他遇到了日后的伯乐——记者冈萨雷斯。

由于阿圭罗当时身边有很多吸毒的亲友，因此冈萨雷斯将天赋异禀的阿圭罗推荐给阿根廷球队独立队的13岁以下队教练兰伯特，后者被阿圭罗的球技征服，和冈萨雷斯一起买下了阿圭罗的所有权，并把他带进了独立队的青训队。

就在2003年7月5日，阿圭罗以15岁35天成为了阿根廷甲级联赛最年轻的出场者，打破了已故阿根廷传奇马拉多纳（Maradona）保持了27年的纪录。

2005及2007年，阿根廷蝉联20岁以下队世界杯冠军，而阿圭罗便是其中的一份子。隔年，他再帮助阿根廷23岁以下队夺得北京奥运会男足冠军。

③马竞是他加入的第一个欧洲球会

西甲球队马德里竞技是阿圭罗加入的第一个欧洲球会。（法新社档案照）

仅仅在独立队踢完一个完整赛季之后，阿圭罗便在2006年加盟西甲球队马德里竞技，正式登陆欧洲。

在效力马竞的五个赛季里，阿奎罗曾获选为西甲赛场最佳海外球员，2007年荣膺欧洲金童奖，助球队重返欧冠杯，并赢得2009/10赛季的欧洲足联杯（欧洲联赛前身）及2010年的欧洲超级杯冠军。

④踢入260球 成曼市历史上最佳射脚

当然，阿圭罗职业生涯最辉煌时期是在效力英超球队曼市的10年里。

阿圭罗为曼市效力10年，一共攻入260球，是球队历史最佳射脚。（路透社）

2011年夏天，23岁的阿圭罗以4500万欧元加入曼市，成为当时的队史标王。他在首场英超赛替补亮相，结果两射一传，助球队以四球大胜斯旺西，表现可谓一鸣惊人。

在曼市的10年里，除了深受伤病困扰的上赛季，他之前每年都为球队取得双位数的进球，10年下来一共为曼市进了260球，是球队历史最佳射脚。

与此同时，他也为曼市夺过15座闪亮亮的奖杯，其中就包括五座英超冠军杯，唯一的遗憾是从未触碰过欧冠杯。

⑤9320代表什么？

毫无疑问，在阿圭罗的职业生涯中有很多精彩瞬间和进球，但最经典的莫过于在他2011/12赛季最后一轮对阵女王公园流浪的英超赛所攻入的绝杀球。

在该场比赛之前，曼市与曼联同积86分，前者直至第91分钟仍以1比2落后，但就在哲科（Dzeko）在第92分钟为曼市扳平比分后，阿圭罗也在第93分钟第20秒上演绝杀。

该进球不仅助曼市历来首夺联赛冠军，而且能从死对头曼联的手中抢走冠军，那感觉绝对是非笔墨能形容的。

曼市官方还为此专门制作了一部名为《9320》的纪录片，片名就是阿圭罗的进球时间。

⑥英超多项纪录保持者

除了是曼市传奇人物之外，阿圭罗也是多项英超纪录的保持人。

他以184个进球在英超历史射脚榜上排名第四，但如果计算进球效率，则是历史第一人。他是英超历史上进球最多的海外球员，同时也是为单一球会进球最多的球员。

值得一提的还有，他在英超上演过12次帽子戏法，这同样是前无古人。

阿圭罗（右）和好朋友梅西终于在今年7月的美洲杯如愿以偿，夺得他们在阿根廷国家队的首个冠军杯。（互联网）

⑦梅西是他挚友

相信许多人都已经知道，阿圭罗与另一名阿根廷球星梅西（Messi）是挚友，阿圭罗甚至形容过两人的关系有如“老夫老妻”。

相差1岁但同月生日的两人自2005年就开始为阿根廷国家青年队效劳，是彼此的室友，从青葱岁月一直相伴至今。

在阿圭罗宣布退役后，梅西也第一时间在社交媒体Instagram上感性写道：“我们差不多一起度过了整个职业生涯。我们经历了一些非常美好的时刻，也有一些不那么美好的时刻，但这些都让我们的关系变得更密切。在场下，我们将继续在一起。”

⑧今年终为阿根廷国家队夺冠

尽管国家队生涯始于2006年，并在过去的15年随队征战过三届世界杯及五届美洲杯，但在2014年巴西世界杯，2015及2016年美洲杯，阿圭罗与阿根廷队都距冠军一步之遥。

庆幸的是，就在今年7月，阿根廷终于在对垒死对头巴西队的美洲杯决赛上笑到最后，捧起了久违的冠军杯。

阿圭罗当时出场四次，并在对垒玻利维亚的小组赛中助攻梅西进球，也算是给其国家队职业生涯画下了完美的句点。

⑨最后一个进球是对垒皇马

阿圭罗今夏以自由转会的方式加盟西甲劲旅巴塞罗那。（路透社）

似乎生来就是大场面球员，阿圭罗攻入的最后一个进球也不是在一般的比赛中，而是在主场大战皇家马德里的西班牙德比战中。

阿圭罗今夏以自由转会的方式加盟巴塞罗那，但因有伤在身，10月中才首次为巴塞披甲上阵。

他的第二场联赛就是西班牙国家德比，尽管巴塞当时以1比2饮恨主场，但阿圭罗却在第97分钟进球。能在退役之前于一场焦点战中攻入他的巴塞首球同时也是唯一进球，阿圭罗也应该没有遗憾了吧！

⑩曾是马拉多纳女婿

至于最后一件有关阿圭罗你必懂的事，那肯定就是他曾是马拉多纳的女婿。

阿圭罗在2008年与马拉多纳的小女儿吉安妮娜·马拉多纳（Giannina Maradona）结婚，并于隔年迎来两人爱的结晶，可惜这段婚姻只维持了四年就结束。

随着两人离婚，阿圭罗与马拉多纳的关系也开始变质，马拉多纳曾辱骂阿圭罗是“没用的人”。

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