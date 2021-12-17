结束18年传奇生涯 阿圭罗10件你必晓得的事

虽然早有端倪，但阿根廷球星阿圭罗（Aguero）在本地时间前晚（12月15日）宣布因心脏问题必须退役，正式结束18年的职业足球生涯，还是让人百般不舍。

阿圭罗是在今年10月30日代表西甲豪门巴塞罗那出战阿拉维斯的西甲联赛后，感觉胸痛和呼吸困难而被送院接受检查。经检查后发现，阿圭罗的心率失常，本以为他会像在本届欧锦赛同样因心脏病倒下的丹麦球星埃里克森（Eriksen）一样，会继续坚持下去，可是约一周之前，西班牙媒体就已经曝出阿圭罗即将宣布退役的消息。

阿圭罗在前晚的记者会上泪洒现场，表示为了自己的身体，不得不做出这个艰难的决定。

虽然从未荣膺金球奖也不曾夺过世界杯，但阿圭罗绝对是一位家喻户晓的球员，在英超更曾经是风云人物。

以下是有关阿圭罗10件你必晓得的事：

①“Kun”名称的由来

众所周知，阿圭罗也叫“Kun”，球衣上甚至写着“Kun Aguero”，而不是真实姓名“Sergio Aguero”，但究竟什么是“Kun”？它又是如何而来的呢？

话说在阿圭罗小的时候，陪伴在阿圭罗身边的除了有祖父母之外，就是一部名为《大顽皮库姆库姆》的日本动画片。片中的主人公库姆库姆（Kum Kum）是一个生活在石器时代的小穴居人，调皮捣蛋，喜欢到处制造麻烦。

阿圭罗非常喜欢这部动画片，一直尝试叫出主人公的名字，再加上儿时的阿圭罗长得有点像主人公，并同样顽皮捣蛋，于是其祖父便开始给他起了“Kun”的小名。

②年少成名

阿圭罗小时候住在贫民窟，经常和那里的小朋友一起踢球，而就在那里，他遇到了日后的伯乐——记者冈萨雷斯。

由于阿圭罗当时身边有很多吸毒的亲友，因此冈萨雷斯将天赋异禀的阿圭罗推荐给阿根廷球队独立队的13岁以下队教练兰伯特，后者被阿圭罗的球技征服，和冈萨雷斯一起买下了阿圭罗的所有权，并把他带进了独立队的青训队。

就在2003年7月5日，阿圭罗以15岁35天成为了阿根廷甲级联赛最年轻的出场者，打破了已故阿根廷传奇马拉多纳（Maradona）保持了27年的纪录。

2005及2007年，阿根廷蝉联20岁以下队世界杯冠军，而阿圭罗便是其中的一份子。隔年，他再帮助阿根廷23岁以下队夺得北京奥运会男足冠军。

③马竞是他加入的第一个欧洲球会

西甲球队马德里竞技是阿圭罗加入的第一个欧洲球会。（法新社档案照）

仅仅在独立队踢完一个完整赛季之后，阿圭罗便在2006年加盟西甲球队马德里竞技，正式登陆欧洲。

在效力马竞的五个赛季里，阿奎罗曾获选为西甲赛场最佳海外球员，2007年荣膺欧洲金童奖，助球队重返欧冠杯，并赢得2009/10赛季的欧洲足联杯（欧洲联赛前身）及2010年的欧洲超级杯冠军。

④踢入260球 成曼市历史上最佳射脚

当然，阿圭罗职业生涯最辉煌时期是在效力英超球队曼市的10年里。

阿圭罗为曼市效力10年，一共攻入260球，是球队历史最佳射脚。（路透社）

2011年夏天，23岁的阿圭罗以4500万欧元加入曼市，成为当时的队史标王。他在首场英超赛替补亮相，结果两射一传，助球队以四球大胜斯旺西，表现可谓一鸣惊人。

在曼市的10年里，除了深受伤病困扰的上赛季，他之前每年都为球队取得双位数的进球，10年下来一共为曼市进了260球，是球队历史最佳射脚。

与此同时，他也为曼市夺过15座闪亮亮的奖杯，其中就包括五座英超冠军杯，唯一的遗憾是从未触碰过欧冠杯。

⑤9320代表什么？

毫无疑问，在阿圭罗的职业生涯中有很多精彩瞬间和进球，但最经典的莫过于在他2011/12赛季最后一轮对阵女王公园流浪的英超赛所攻入的绝杀球。

在该场比赛之前，曼市与曼联同积86分，前者直至第91分钟仍以1比2落后，但就在哲科（Dzeko）在第92分钟为曼市扳平比分后，阿圭罗也在第93分钟第20秒上演绝杀。

该进球不仅助曼市历来首夺联赛冠军，而且能从死对头曼联的手中抢走冠军，那感觉绝对是非笔墨能形容的。

曼市官方还为此专门制作了一部名为《9320》的纪录片，片名就是阿圭罗的进球时间。

⑥英超多项纪录保持者

除了是曼市传奇人物之外，阿圭罗也是多项英超纪录的保持人。

他以184个进球在英超历史射脚榜上排名第四，但如果计算进球效率，则是历史第一人。他是英超历史上进球最多的海外球员，同时也是为单一球会进球最多的球员。

值得一提的还有，他在英超上演过12次帽子戏法，这同样是前无古人。

阿圭罗（右）和好朋友梅西终于在今年7月的美洲杯如愿以偿，夺得他们在阿根廷国家队的首个冠军杯。（互联网）

⑦梅西是他挚友

相信许多人都已经知道，阿圭罗与另一名阿根廷球星梅西（Messi）是挚友，阿圭罗甚至形容过两人的关系有如“老夫老妻”。

相差1岁但同月生日的两人自2005年就开始为阿根廷国家青年队效劳，是彼此的室友，从青葱岁月一直相伴至今。

在阿圭罗宣布退役后，梅西也第一时间在社交媒体Instagram上感性写道：“我们差不多一起度过了整个职业生涯。我们经历了一些非常美好的时刻，也有一些不那么美好的时刻，但这些都让我们的关系变得更密切。在场下，我们将继续在一起。”

⑧今年终为阿根廷国家队夺冠

尽管国家队生涯始于2006年，并在过去的15年随队征战过三届世界杯及五届美洲杯，但在2014年巴西世界杯，2015及2016年美洲杯，阿圭罗与阿根廷队都距冠军一步之遥。

庆幸的是，就在今年7月，阿根廷终于在对垒死对头巴西队的美洲杯决赛上笑到最后，捧起了久违的冠军杯。

阿圭罗当时出场四次，并在对垒玻利维亚的小组赛中助攻梅西进球，也算是给其国家队职业生涯画下了完美的句点。

⑨最后一个进球是对垒皇马

阿圭罗今夏以自由转会的方式加盟西甲劲旅巴塞罗那。（路透社）

似乎生来就是大场面球员，阿圭罗攻入的最后一个进球也不是在一般的比赛中，而是在主场大战皇家马德里的西班牙德比战中。

阿圭罗今夏以自由转会的方式加盟巴塞罗那，但因有伤在身，10月中才首次为巴塞披甲上阵。

他的第二场联赛就是西班牙国家德比，尽管巴塞当时以1比2饮恨主场，但阿圭罗却在第97分钟进球。能在退役之前于一场焦点战中攻入他的巴塞首球同时也是唯一进球，阿圭罗也应该没有遗憾了吧！

⑩曾是马拉多纳女婿

至于最后一件有关阿圭罗你必懂的事，那肯定就是他曾是马拉多纳的女婿。

阿圭罗在2008年与马拉多纳的小女儿吉安妮娜·马拉多纳（Giannina Maradona）结婚，并于隔年迎来两人爱的结晶，可惜这段婚姻只维持了四年就结束。

随着两人离婚，阿圭罗与马拉多纳的关系也开始变质，马拉多纳曾辱骂阿圭罗是“没用的人”。