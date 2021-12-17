羽球世锦赛 骆建佑挺进八强

西班牙韦尔瓦世界羽毛球锦标赛继续进行，我国头号男单选手骆建佑在今天（12月17日）凌晨的16强比赛中，仅花了短短30分钟，便直落两局力挫世界排名第20位的泰国选手王高伦，晋级八强。

两局比分为21比4和21比7。

首局比赛，骆建佑上来打得很顺手，进入状态较快，一度以5比0领先。王高伦进攻乏力，试图追分但无果，最终以大比分丢掉该局。

次局，骆建佑更是丝毫没有给对手留机会，开局便轰出11比0。王高伦一路被压制，心态大受影响，最终以7比21输掉该局。

稍早前，骆建佑分别以2比1和2比0的比分淘汰了丹麦名将安赛龙和奥地利选手卢卡·瓦贝尔，状态惊人。他将在明天凌晨的八强赛事中对垒印度好手普兰诺伊。

星和201和204频道将进行现场直播。

今天凌晨结束的另外几场16强比赛，中国选手赵俊鹏2比1（21比19、19比21、21比18）淘汰爱尔兰选手恩哈特，马来西亚好手李梓嘉以2比1（21比15、15比21、21比10）击败丹麦老将维汀哈斯，另一名丹麦好手安东森以2比0（21比9、21比11）轻取中国香港的李卓耀，印度的叻斯亚·森以2比0（21比13、21比8）战胜今年奥运会曾闯入四强的危地马拉选手科顿，世界排名第14位的印度选手斯里坎特·基达姆比2比0（21比10、21比15）淘汰中国选手陆光祖，荷兰的卡尔乔维2比0（22比20、21比12）战胜加拿大选手杨灿。

八强赛事中，赵俊鹏将对阵叻斯亚·森，李梓嘉和安东森强强对话，斯里坎特·基达姆比迎战卡尔乔维。