雄狮今夜与泰国争夺铃木杯小组盟主 主帅提醒球员保持谦逊

雄狮主帅吉田达磨赛前表示，能够成功晋级半决赛对球队来说是一次很好的机会。“对手实力都很强，我们需要保持谦逊。”

铃木杯亚细安足球锦标赛A组赛今夜继续进行，“雄狮”新加坡国家队将坐镇国家体育场迎战五届赛事冠军泰国。泰国主帅表示不会轻敌，雄狮主帅则希望球员在取得三连胜后能够保持谦逊。

由于两支队伍都已经确定晋级，因此本场比赛，双方都不会有太大压力。雄狮主帅吉田达磨昨天仅花了八分钟时间出席赛前记者会，他表示，随着球队已经确定晋级半决赛，不论对手是谁，球队都会将注意力放在自己身上。他也再三强调，虽然已经取得了三连胜，但球队仍需时刻保持谦逊。

“能够成功晋级半决赛对我们来说是一次很好的机会。对手实力都很强，（虽然我们成功战胜了他们），但我们仍需要保持谦逊。对于半决赛，目前还没有特别多的想法，一切会等到明天（今天）的比赛结束后再看。”

泰国同样三连胜

在此之前，主场作战的雄狮已分别战胜了缅甸（3比0）、菲律宾（2比1）和东帝汶（2比0），在取得三连胜后，雄狮阔别九年再次进入铃木杯的四强之林。雄狮三仗取得七个进球，只在对垒强敌菲律宾时失守一次，状态不俗。

至于泰国队，他们则先后战胜了东帝汶（2比0）、缅甸（4比0）和菲律宾（2比1），取得八个进球，同样是在菲律宾面前丢失一球。谈及今晚对阵雄狮队的比赛，泰国队主帅亚历山大·保尔金（Alexandre Polking）昨天下午在赛前记者会上表示，这将会是一场硬仗，但球员已经准备就绪。

“新加坡有主场作战的优势，即便球场尚未全部开放，但球迷们所发出的加油呐喊声，对球员的表现肯定会有激励作用，这在足球场上是毋庸置疑的。”

“雄狮实力很强，在第一场比赛中我们就不难发现，他们在进攻上踢得行云流水，细节上也处理得很到位。当然，我们也在做我们的功课，看要如何做好防守。”

泰国队目前有三名球员黄牌在身，保尔金表示，目前仍在观察球员们的状态，不排除会在阵容上做出调整，一切都要等到训练结束后再做决定。

保尔金也坦言，虽然球队还有很多地方需要改进，但他们球员在这届赛事中所呈现出来的状态已令人感到满意。

“这对任何教练来说都是感到非常欣慰的。但足球比赛是看重结果，我们肯定还是希望能够踢进决赛。”

“我们暂时不考虑半决赛中的对手是越南、印尼还是马来西亚，我们会专注明天（今天）与新加坡的这场比赛。”

两队近五次交手，泰国五战全胜。双方上一次交手是在2018年的11月，当时泰国在铃木杯小组赛中对垒新加坡两战皆胜，比分分别为3比0和1比0。雄狮上一次战胜泰国还得追溯回2012年12月的铃木杯决赛首回合，当时雄狮主场3比1战胜泰国，为夺冠奠定基础。

目前B组中，三战过后印尼和越南两胜一和各积7分，暂居前二，但马来西亚仅以1分劣势紧追在后，小组排名前二的球队将晋级半决赛。

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