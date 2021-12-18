本周末至少五场展期 英超或因冠病疫情再次停摆

新一波冠病疫情在英超大范围蔓延，曼联甚至凑不出首发11人。本周末已经有至少五场比赛展期。有球会呼吁英超应考虑再次停摆，休战一个月以度过疫情高峰。

（伦敦综合电）冠病疫情再次袭击英超，本周末已经有至少五场比赛因为冠病疫情展期。根据ESPN报道，已经有部分球会呼吁英超再次停摆，休战一个月时间，以应对这波疫情。

本周末英超原本有10场比赛，但截至新加坡时间星期五（12月17日）晚，已经有五场比赛因为疫情缘故展期，其中包括曼联（Man United）对布赖顿（Brighton）的比赛。

这已经是红魔连续第二场比赛展期。曼彻斯特当地记者夏洛特·敦克（Charlotte Duncker）在推特（Twitter）上表示，如果比赛不展期，红魔只有七名球员可以出战布赖顿。

另外四场比赛分别是南安普敦（Southampton）对布伦特福德（Brentford）、沃特福德（Watford）对水晶宫（Crystal Palace）、西哈姆（West Ham）对诺里奇（Norwich）以及埃弗顿（Everton）对莱斯特（Leicester）。连同之前比赛在内，英超近一周已经有九场比赛展期。

在昨天凌晨的两场联赛中，切尔西（Chelsea）和利物浦（Liverpool）也都有多名球员因为感染冠病缺阵。

切尔西确诊感染的有卢卡库（Lukaku）、维尔纳（Werner）、哈德森奥多伊（Hudson-Odoi）和本就有伤在身的奇尔维尔（Chilwell），哈弗茨（Havertz）则是疑似病例。利物浦有法比尼奥（Fabinho）、范戴克（Van Dijk）和琼斯（Jones）三人确诊缺席比赛。

据ESPN报道，鉴于冠病疫情已经再一次在英超球会中大规模暴发，有部分球会建议，英超应该停摆约一个月，以抗击这波疫情。布伦特福德主帅弗朗克则表示，至少这个周末的比赛应该全面叫停。

弗朗克说：“我们认为，我们应该将这个周末的全部英超联赛全部展期。冠病疫情正在全部英超球会中暴发，大家都在面对这个棘手的问题。”

在冠病疫情初次暴发时，英超在2020年3月13日全面停摆，一直到6月17日才恢复比赛。球场看台则一直到本赛季才全面开放。

不过医学专家有不同意见。根据竞技（The Athletic）报道，东英吉利大学医学教授亨特便认为，奥密克戎变种病毒株已经在英国社区广泛传播，而年轻气盛的球员们很难接受在圣诞新年的佳节季中留在酒店房间中，不与外界接触；因此即便赛季停摆，疫情也仍会在英超球员间传播。