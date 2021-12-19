骆建佑：不会只满足于打进世羽赛半决赛

我国首号男单骆建佑成为新加坡首位赢得世羽赛奖牌的球员后，创造了历史。他表示，知道国内很多人都在关注他，他会继续保持专注，不会只满足于打进半决赛。

我国首号男单骆建佑在西班牙城市韦尔瓦创造了历史，在昨天午夜（新加坡时间）打败印度好手普兰诺伊后，成为新加坡首位赢得世界羽毛球锦标赛奖牌的球员。不过，骆建佑表示，他不会只满足于打进半决赛。

现年24岁的骆建佑表示，对于能够首次打进世羽赛四强感到非常高兴，但他并不满足于此。

他说：“很高兴能为新加坡赢得一枚世羽赛奖牌，我知道很多人都很关注我的表现，一路关注我在这次比赛的进展。我要感谢那些支持我的人，这对我来说意义重大。我会继续保持专注，准备好接下来的比赛。”

目前世界排名第22位的骆建佑在本届赛会一路过关斩将，首圈淘汰了世界首号球员、东京奥运男单冠军丹麦的安赛龙，之后分别战胜奥地利的瓦贝尔、泰国选手王高伦和普兰诺伊，杀进半决赛。他与第三种子丹麦好手安东森的半决赛今天凌晨举行，无论结果如何，他都已为新加坡羽毛球运动写下了新一页的历史。

戴资颖打入决赛：我的名字就代表坚信自己

在骆建佑复赛获胜后，国会议长、新加坡全国奥理会主席陈川仁以及文化、社区及青年部长唐振辉都在社交媒体上向他表示祝贺，并祝愿他能继续创造辉煌。

在昨晚举行的女单半决赛中，两名中国选手何冰娇和张艺曼输给各自对手，无缘争冠。头号种子中华台北的戴资颖和二号种子日本的山口茜将会师决赛，争夺冠军。

虽然奥运冠军陈雨菲本届世羽赛高挂免战牌，但中国两名女单球员还是一路打入半决赛。尤其是世界排名第46位的张艺曼，在复赛中爆冷战胜前世界冠军泰国名将拉查诺晋级，表现令人激赏。

昨晚的半决赛，何冰娇面对世界排名第一的戴资颖。虽然戴资颖在交手战绩上占优，但2018年世羽赛正是何冰娇在复赛战胜戴资颖，将后者挡在半决赛门外，直到本届赛会才第一次打入世羽赛四强。

戴资颖开局发挥非常出色，第一局取得5比0领先，何冰娇奋力追分打出一波8比0得分高潮，以8比5反超。之后戴资颖在10比12落后时连得五分，并以21比17先拔头筹。

次局何冰娇迅速以11比4开局，21比13胜出将局分改写为1比1。决胜局，何冰娇开局6比5领先，戴资颖开足马力连得八分，最终以21比14结束战斗。

戴资颖赛后说：“很开心，打了世羽赛这么多年，突破自己是非常重要的。我以往最好的成绩只是八强，我一直希望突破，这次我做到了，希望在明天的决赛能再次突破。”

在被问及如何能在比赛中表现得如此顽强时，戴资颖说：“每一次的比赛我都要相信自己能够做到……Truly Trust Yourself（坚信自己）的第一个字母就是TTY，正好和我名字（Tai Tzu Ying）一样。”

在稍后举行的另一场女单半决赛中，张艺曼面对强敌表现得十分顽强，但连续两局以19比21不敌山口茜，止步四强之林。