雄狮不敌泰国 以副盟晋级半决赛

铃木杯

新加坡国家队昨晚以0比2不敌泰国，连续第六次输给这个对手。两队的实力存在着一定的差距，新加坡要在自家门口夺得本届铃木杯赛冠军，看来十分困难。

在连续踢了三场胜仗后，“雄狮”新加坡国家队昨晚回归现实，在铃木杯亚细安足球锦标赛最后一轮A组赛中以0比2败给泰国，只能以副盟主身份进军半决赛。

两队在这之前都取得三连胜，提前携手进入四强之林。昨晚的比赛在国家体育场举行，雄狮虽然占有主场之利，却被对手压着来打，两队实力仍存在着一定的差距。

在双方近六次碰头中，泰国获得了全胜战绩。

雄狮上一次击败泰国，是在2012年12月的铃木杯决赛首回合，当时以3比1胜出，为夺冠奠定基础。

五届冠军泰国此仗收起了一些主力球员，但还是显得游刃有余，第31分钟，该队获得自由球，维拉特普射出漂亮的“火箭炮”，雄狮门将哈山扑到来球，但球击中门柱后回到场内，泰国中卫埃利亚斯·多拉机警地补上一脚，为球队拔得头筹。

泰国过后越战越勇，上半场结束前，新加坡翼将法里斯犯错丢失控球权，让对手有机会展开快速反击，苏帕猜在禁区内劲射破关，扩大了领先优势。

下半场泰国展开一波接一波的猛烈攻势，但无法再有建树，2比0的比分一直保持至完场。

雄狮主帅吉田达磨表示，虽然输了这场比赛，但球队已完成了踢进四强的任务，接下来将好好总结小组赛的表现，为半决赛做好准备。

在昨晚的另一场A组赛中，菲律宾在碧山体育场以3比2险胜缅甸，以六分排名小组第三。缅甸以三分名列第四，东帝汶四战皆墨，忝陪末席。

泰国和新加坡的半决赛对手将在今晚确定，B组的越南、印度尼西亚和马来西亚都有进入四强的机会。

上届冠军越南今晚对垒弱旅柬埔寨，获胜应当不成问题。如果报捷，越南四战将积10分，肯定可以进军四强。印尼（七分）和马来西亚（六分）今晚将决一死战，前者只要踢和就可以获得半决赛资格。

本届铃木杯半决赛和决赛都以两回合方式决胜负，最后一场比赛将在明年1月1日举行。有兴趣到现场观战的公众可上新加坡足总官网购票，新传媒meWATCH平台将免费直播所有赛事。