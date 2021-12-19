凌晨力挫安东森杀入决赛 骆建佑距冠军仅一步之遥

距离冠军仅一步之遥。我国首号男单羽毛球员骆建佑今天凌晨在西班牙城市韦尔瓦进行的世界羽毛球锦标赛男单半决赛中以2比0力挫丹麦球员安东森，成功打入决赛。他在赛后表示，自己从小看林丹和李宗伟的比赛长大，可能和他们会有些混搭。

骆建佑胜安东森的两局比分为23比21、21比14，耗时61分钟。

这是骆建佑首次与世界排名第三的安东森交手，骆建佑表示，自己在赛前已经做好迎接硬仗的准备。而安东森赛后形容，骆建佑在比赛过程中展现出了一些他前所未见的扣杀，给他造成了巨大压力。骆建佑听后则开怀大笑，称自己并不知道为什么安东森会有这样的想法。

安东森说：“他的速度非常快，他是我见过的速度最快的球员之一。他的一些招数是我以前从未见过的。他打得信心十足，感觉他在‘飞’。”

听到安东森对自己的评价，骆建佑笑称：“我一直以来都是这样打球，不知道（为什么他会有这样的想法）。”

骆建佑进一步解释说，自己从小就看着林丹和李宗伟的比赛长大，“可能自己（跟他们）会有一点点混搭。”

首局比赛，双方比分一直胶着，当比分来到11平后，骆建佑发力将比分拉开至20比15，但安东森并未放弃，又将比分追至20平。最终骆建佑凭借成功的防守才惊险拿下该局。

次局比赛，安东森先声夺人，开局便打出一个3比0。骆建佑调整好状态后连得5分，顺势将比分反超。此后，骆建佑越打越顺手，丝毫没有给对手任何反超的机会，最终赢得比赛。

谈及首局比赛的表现，骆建佑说：“在第一局比赛的后半段，我试着让自己冷静下来，不要操之过急，结果导致我节奏变太慢了，而对方加强了攻势。最后，我只是努力做好防守，同时努力寻找机会去赢得比赛，最终也做到了。”

对于首次晋级世锦赛决赛，骆建佑感到非常激动，但24岁的他在赛后仍表现得十分谦逊，认为现在高兴还为时过早。“坚持日常的训练和准备工作十分重要，我也会专注于执行我的比赛计划，为对付另一个强大且经验丰富的对手做准备。”

目前世界排名第22位的骆建佑在本届赛会一路过关斩将，首圈淘汰了世界首号球员、东京奥运男单冠军丹麦的安赛龙，之后分别战胜奥地利的瓦贝尔、泰国选手王高伦和印度选手普兰诺伊，杀进半决赛。

骆建佑将在决赛迎战印度球员斯里坎特·基达姆比，后者今天凌晨在另一场半决赛中与同僚叻斯亚·森苦战三局，最终以17比21、21比14和21比17拿下比赛，耗时69分钟。

决赛将在本地时间今晚（19日）8时左右进行，星和201频道将进行现场直播。

与此同时，国会议长、新加坡全国奥理会主席陈川仁和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今天早上也在面簿上向骆建佑表示祝贺，并祝愿他能续写一段新的历史，继续创造辉煌。

女单方面，赛会一号种子戴资颖与何冰娇苦战三局，最终以21比17、13比21和21比14拿下比赛，晋级决赛。她将在今晚迎来赛会二号种子山口茜的挑战，后者今天凌晨直落两局，以两个21比19淘汰中国选手张艺曼。

世界羽毛球锦标赛是国际羽毛球联合会主办的世界最高水平的羽毛球单项锦标赛，该赛事不设铜牌战，这也意味着止步半决赛的选手都将共享铜牌荣誉。