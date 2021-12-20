骆建佑创造历史 新加坡羽球员写下最辉煌一页

世界冠军！我国羽毛球头号男单骆建佑，在昨晚结束的世界羽毛球锦标赛男单决赛中力克印度名将斯里坎特·基达姆比，为新加坡夺得史上首个羽毛球世界锦标赛冠军。西班牙韦尔瓦的世锦赛赛场写下了新加坡羽毛球运动至今最为辉煌的一页。

骆建佑一路挑落奥运冠军、头号种子安赛龙和三号种子安东森两大丹麦名将进入世锦赛决赛。作为一位世界排名仅22位的非种子选手，他的表现令世界惊叹。不过初次登上世锦赛这样的大赛决赛舞台，骆建佑难免紧张，昨天第一局，他在3比1领先后一度失误频频，连丢八分3比9落后。

不过就在此时，骆建佑找回了自信，打得越发聪明，也越发坚决。斯里坎特11比7领先进入局间休息，之后骆建佑统治了比赛，21比15在首局胜出。

两人第二局开局旗鼓相当，骆建佑放慢了进攻节奏，尝试消耗对方的体力与耐心。

斯里坎特一度9比5领先，但骆建佑之后连得六分，11比9领先进入局间休息。斯里坎特此时放手一搏，连续得分反超比数，一度18比16领先。

骆建佑之前的耐心在关键时刻奏效，斯里坎特连续两次失误让骆建佑追平比数。之后骆建佑火力全开，一次大力扣杀，一次完美防守连续得分，20比18拿到世界冠军赛点。斯里坎特连得两分挽回局面后又再次失误，骆建佑随后在防守中再得一分，22比20胜下第二局。

骆建佑加冕世界冠军！

骆建佑说：“现在我终于可以说我非常非常开心了，不需要再有任何保留。我超级超级开心，我非常感谢一路来的支持者，感谢那些幕后英雄，感谢我的赞助商、新加坡羽毛球总会、新加坡之队、新加坡奥理会以及所有人。你们起早贪黑看我的比赛，一直支持着我，我非常感谢那些在运动生涯中帮助过我的人。”

24岁的骆建佑在东京奥运会后度过了奇迹般的下半年。如今他不仅是我国首位羽毛球世界锦标赛冠军，也让新加坡成为继印度尼西亚、泰国之后，第三个赢得羽毛球世界冠军的东南亚国家。并且，在这次世锦赛征途中连续击败奥运冠军、头号种子安赛龙和三号种子安东森两大名将，夺冠含金量十足。

（视频由新加坡羽毛球总会提供）