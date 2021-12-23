受疫情影响 北美冰球联盟不派球员参加北京冬奥会

（纽约综合电）根据多家美国媒体报道，北美冰球联盟（NHL）已经做出决定，不会派球员参加北京冬奥会。报道称，做出这一决定的原因是NHL比赛因为冠病疫情大范围展期，造成赛程十分紧张。

ESPN、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等媒体都报道了这一消息，报道中援引消息人士称，NHL已经和NHL球员工会达成一致，不会派出NHL球员参加北京冬奥会。这将主要影响到美国和加拿大两支冰球队。

由于冠病疫情在美国再次暴发，NHL本赛季已经有至少50场比赛展期。因为疫情严重，NHL已经提前两天进入圣诞假期，在周二暂停了全部比赛。NHL原本在明年2月初休战，以便让球员参加冬奥会，ESPN报道称，由于有众多比赛展期，NHL现在计划利用在冬奥会期间的休战期安排补赛。

作为全球最知名的冰球联赛，NHL缺席冬奥会并不鲜见。在2018年的平昌冬奥会上，NHL因为和国际奥委会存在矛盾，没有派出球员参加。当时参赛的美国男子冰球队主要由次级联赛和退役球员组成。预计北京冬奥会上，美国冰球队也会是类似结构。

在平昌冬奥会上，美国在复赛就被捷克淘汰，加拿大也只获得铜牌，俄罗斯奥林匹克运动员队获得冠军。由于在奥运会中遭禁赛，俄罗斯上届比赛无法以官方名义出战。

平昌冬奥会是自1998年长野冬奥会之后，NHL球员首度缺席冬奥。此前，NHL曾经承诺，在不受到冠病疫情干扰的情况下，NHL会派球员出战2022和2026年两届冬奥会。