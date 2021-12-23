“幸福来得太突然” 骆建佑谦逊展望2022年

24岁的骆建佑是新加坡羽坛目前最炙手可热的运动员，身为公众人物的他以后一举一动都受检视。他表示：“我能低调的，我就会保持低调，应该给人家看到的，我就会给人家看。”

距离上一次骆建佑夺冠凯旋在机场接受记者采访已过去1066个日子，前天（21日）在同个地方再见，他脸上青涩依旧，只是脖子多了一枚沉甸甸的世界羽毛球锦标赛金牌。

2021年再过一周就会结束，骆建佑回顾自己的夺冠旅程时，用“幸福来得太突然”这句话来总结他的2021年。

他内心深知世界冠军是他一直以来追求的目标，但没想到居然来得这么快。他今年下半年表现出色，先是荷兰公开赛（国际挑战赛）冠军，之后更是赢得德国海洛公开赛（超级500赛）冠军、印度尼西亚公开赛（超级1000赛）亚军，以及世锦赛冠军。

在这几场比赛他不断为新加坡缔造新纪录，史上首位获得500赛级别冠军的球员、首位打进1000赛级别决赛的球员、首位在世锦赛锁定奖牌并最终夺冠的球员……

在他今年赢得三个冠军前，他最后一次夺冠得追溯到2019年1月的泰国大师赛，当时他在决赛打败中国“超级丹”林丹夺冠。

犹记得当年骆建佑载誉而归的日子是2019年1月21日，他的社交媒体的追踪者当时从3800多人激增到1万多人，如今世锦赛夺冠，关注他的人已来到17万人。这意味着，从今以后他的每一场胜利和失利，都会被大家放大检视。

比赛期间不看社媒

他接受《联合早报》采访时说：“现在肯定会有人在看我的东西，一直以来我都希望我能拥有自己的隐私，不过我也很欢迎大家来跟我拍照。我一直都很低调，这些关注者也不是我能控制的，所以我能低调的，我就会保持低调，应该给人家看到的，我就会给人家看。”

骆建佑今年上半年表现不太理想，在泰国举办的两场巡回赛都首圈出局，他自己也意识到这一点，所以下半年比赛时尽量少看社交媒体，以免影响自己的心态。

“我从法国赛开始就比较少在比赛期间放自己的东西了，那时候我赢了李梓嘉（马来西亚球员），很多人说我就说我下场遇到的对手两个星期赢过，我一定会获胜的。虽然我告诉自己不要被影响，但还是被影响了。所以海洛赛之后我会在比赛期间暂时不去看社交媒体，这站比赛也一样，不让自己有压力。”

在世锦赛开始之前，骆建佑接受本报采访时坦言，自己对这项比赛没有设任何目标，就是一场一场打下去。如今获得冠军，他笑称自己在这段过程最大的收获是这枚金牌。

新加坡与马来西亚的疫苗接种者旅游通道（VTL）公布后，骆建佑虽然很想回槟城探望家人，但2022年日程繁忙，目前还不知道什么时候才有空回去，“2月可能有时间，但现在不知道可不可以”。

脚踝伤势无大碍

他上周在世羽赛负伤夺冠，昨天上午见了医生检查脚踝伤势。新加坡羽毛球总会发言人透露，他的身体没有大碍，不需要进行其他检查。

“建佑看了医生，在诊所做了超声检查，医生的诊断是脚踝关节扭伤而引起右腓骨肌腱炎。他不需要进行其他检查，不过在他去迪拜之前，还得定期接受物理治疗。”

羽总会长廖振兴对骆建佑和“新加坡一姐”杨佳敏今年的成绩感到非常满意，他告诉本报：“新加坡羽总对这两位球员的表现感到非常满意，尤其是建佑这次赢了世锦赛金牌，这个是历史性的成就。我们也不能因此松懈，这只是一个开始，我们未来会向更多目标前进。我们的技术团队会继续帮助这些球员，让他们在国际比赛有更卓越的表现。”

我国运动健儿这几年在不同项目的世界级大赛都有亮眼表现，保龄球队一向来在世锦赛穿金戴银，获得的金牌不计其数，乒乓球队在2010年莫斯科世乒赛团体赛力压强敌中国夺冠，游泳则有约瑟林和叶品秀在奥运和残奥为新加坡写下辉煌历史。