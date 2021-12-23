热刺暴疫情不能参加欧联赛遭判0比3出局 孔特：我们法庭见

因队内爆发冠病疫情而没有按时参加对垒雷恩的欧洲协会联赛最后一轮小组赛，“热刺”托特纳姆日前被欧洲足联判以0比3输球。

由于热刺在该场比赛中必须获胜才能晋级淘汰赛，因此0比3的成绩也意味着他们本季的欧洲之旅已经结束。

热刺主帅孔特（Conte）对此大表不满，认为这个决定令人“难以置信”，球会一定会向法庭提出上诉。

热刺与雷恩的比赛原定于12月10日进行，但热刺因队内冠病疫情严重，在比赛前一天便宣布无法参加比赛。然而，欧足联当时并未正式取消比赛，他们认为热刺做出了单方面的决定。

12月11日，欧足联宣布热刺、雷恩及欧足联三方无法就重赛时间达成一致，这场比赛不会重新进行。20日，欧足联则做出最终决定，判定热刺以0比3告负。

孔特之后在受访时说：“我无法接受，我们对欧足联做出的这个决定感到非常非常失望。”

“我们会有下一步的行动（上法庭）。对于下一步的行动，我们很有信心。我们理应在球场上争取淘汰赛资格，而不是在法庭上。”

其实，许多球迷都认为热刺从欧协联赛出局是件好事，毕竟他们的赛程太密集了，之前还因疫情在英超比其他球队少赛一两场，但孔特却不以为然。他说：“（被判出局）有积极的一面？不！毫无疑问，这是个不可思议的决定。这是个不公平的决定，因为全世界都知道我们遇到了一个大麻烦。”

“我们没有参赛，但那不是我们的错，因为我们有很多人感染了冠病，政府要求我们停止训练并关闭训练中心。这不公平，绝对的不公平。我真的不理解。希望当我们在采取下一步行动后，这个决定会被改变。”