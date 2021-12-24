取代威德马 陈利裕出任国家泳队总教练

新加坡游泳总会昨天宣布，国家泳队训练中心（NTC）总教练陈利裕将取代威德马，出任我国泳队总教练，即日生效。

泳总会长李国才在文告上表示：“我们在寻找具有技术能力和了解新加坡竞技游泳环境的候选教练时，陈利裕给我们留下深刻的印象。在过去的七年里，他在洛佩斯和威德马的指导下获得了丰富的专业知识。”

“很高兴能够任命陈利裕为泳队的总教练，他是最适合的候选人。他的到来能给本地游泳环境带来正面影响，并致力于将新加坡打造成世界级游泳强国。”

威德马已在10月终止合同

此前在我国泳队担任总教练的澳大利亚人威德马已在今年10月17日终止合同，他原本的合同会在12月31日结束。

据了解，在今年东京奥运会开幕前威德马就已离开狮城，也没有和约瑟林、柯正文以及柯婷文前往日本参加奥运。与此同时，中国刘京游泳俱乐部在两个月前发布了一段宣传视频，称威德马在8月奥运结束后会加入他们的团队，担任全职教练。

出任国家队总教练的陈利裕自2016年以来就担任国家泳队训练中心总教练，与泳队成员关系密切，也带队参加2017年吉隆坡东运会和2019年菲律宾东运会等赛事。他说：“作为一名前运动员、一名俱乐部教练和一名国家队训练中心教练，能够在我的国家引领游泳运动的发展，我终于实现了自己的梦想。我很自豪能够肩负这个重任，未来还会有很多挑战，但我和我的团队已经做好准备，去迎接每个任务。”

新加坡泳队在上个月底结束的全国游泳短池锦标赛表现出色，缔造多项全国纪录（短池）。24岁的张正伟三度刷新全国纪录，除了改写约瑟林所保持的50米蝶泳短池全国纪录，还两度打破柯正文所保持的100米蝶泳短池全国纪录。

柯家小妹柯敬文也交出不俗成绩，连续打破女子100米和200米混合泳、200米蝶泳，以及200米和400米自由泳全国纪录。