曼市对阵莱斯特力争九连胜 瓜迪奥拉：应允许五名替补球员

英超联赛又进入圣诞新年佳节的繁忙时期，曼市主帅瓜迪奥拉在球队明晚对垒莱斯特的比赛之前，再次呼吁英超联盟允许五名替补球员，照顾球员的健康。

（伦敦综合电）英超联赛又进入圣诞新年佳节的火热时期，这段时间的紧密赛程往往决定赛季的最后冠军归属，领头羊曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）认为，英超的这个圣诞新年比赛传统不能变，但在当前疫情的艰巨环境下，英超联盟应该允许球队在比赛中五次换人，以保护球员的健康。

瓜迪奥拉：球员福利最重要

正当欧洲各大联赛都在这段佳节期间进入冬休时，英超却紧锣密鼓的进入赛季最繁忙阶段，烽火四起，各队从节礼日的12月26日至明年1月2日得进行三场比赛。

雪上加霜的是，在目前疫情环境下欧洲各大联赛都允许球队做出五次替补的同时，英超联盟却坚持维持在三人替换。瓜迪奥拉认为，有必要更伸缩性地做出改变，应对当前时局。

这名西班牙籍主帅说：“这是英超的一大传统（节礼日到新年佳节比赛），这很重要，也不会改变。在节礼日当天全家来到体育场看球，这很好。”

“问题是赛程，一年365天，期间球员除了应付球会的比赛，还要参加国际赛，他们在夏天时也只有两三个星期的假期，然后新赛季又开始，这对他们来说负担太重了。”

“今天球会领队与英超联盟以及赛事转播机构交涉，希望做出对所有人最有利的决定。球员的福利应该是最重要的，这是欧洲唯一不接受五名替补球员的国家，只允许三个，为什么？”

“我们要保护球员，以比赛的场次来看，五名替补球员会是个更好的方案，不过联盟的决定是不允许。”

瓜迪奥拉认为，国际足总、欧洲足联、英超联盟与赛事转播机构将商业利益置于球员福利之上，也许球员与领队应该团结起来，以罢赛罢工的方式争取该有的福利，当然他也不希望事态演变到那一步。

“也许我们得通过罢工来引起人们的注意……不过我们想比赛，希望通过比赛让人们度过愉快的12月，我们喜欢这么做。”

“我并不是想以此作为罢工的理由，但是当人们在谈论世界杯赛、欧锦赛、英格兰联赛杯两回合半决赛、英格兰足总杯以及英超联赛的时候，这意味着更多的球员必须面对更多的比赛，更少的假期。”

曼市明晚主场对阵莱斯特

无论瓜迪奥拉有多少怨言与不满，明晚（新加坡时间）他们还是得在主场伊蒂哈球场上阵，面对来自“狐狸”莱斯特（Leicester）的挑战，希望能进一步巩固榜首位置。

在争冠对手“红军”利物浦（Liverpool）与“蓝军”切尔西（Chelsea）都在最近比赛掉分的当儿，曼市却攻无不克，已经拿下联赛八连胜，目前在积分榜上建立了三分的优势，再加上红军节礼日对垒利兹（Leeds）的赛事因为疫情展延，意味着曼市只要拿下狐狸，其优势将扩大至六分。

莱斯特在近期的七场英超联赛只取得其中两场胜利，积分榜排名也每况愈下，目前只能以22分排名第九，在少赛两场的情况下落后第四的“炮兵”阿申纳（Arsenal）10分。