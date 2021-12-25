鹰队两分险胜走出颓势 恩比德砍23分难救76人

美国职业篮球赛

波格丹诺维奇最后四分钟拿下10分，助鹰队走出近期逆境，两分力挫76人。

（洛杉矶综合电）虽然因为冠病疫情少了七名球员，兵源短缺的亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）仍在昨天的美国职业篮球赛（NBA）中以98比96力挫费城76人（Philadelphia 76ers）。

波格丹诺维奇（Bogdanovic）在球赛最后关头有非常出色的表现，也是鹰队险胜的最大功臣。他全场为鹰队贡献15分，不过有10分是在最后的四分钟取得。76人原本有机会将比赛拖进加时战，但恩比德（Embiid）最后关头的投篮失手，使球队在主场饮恨。

在投失首10个球后，波格丹诺维奇在球赛还剩下3分44秒时找回手感，先是投进一个三分球令鹰队以91比90超前领先，随后再加一个罚球以及三记投篮命中。

鹰队近期遭遇了一连串不尽人意的成绩，近10场比赛输了七场，主帅麦克米伦（McMillan）赛后认为，球队此仗打出了该有的风格。

他说：“这就是我们该有的样子，也是一场我们希望以此为基础，继续前进的比赛。”

“尽管最近球队遭遇了极大的困难，今天也面对了强大的对手，但球员奋起接受挑战，更努力、更团结地打了48分钟的比赛。”

除了波格丹诺维奇关键四分钟的10分，雷迪什（Reddish）也在比赛中为鹰队贡献18分、3次助攻、1个篮板及1次抢断，科林斯（Collins）则夺得17分、5个篮板、1次助攻与1次抢断。

76人方面，恩比德砍下23分、10个篮板、2次助攻、2个盖帽及1次抢断，马克西（Maxey）入账17分、3次助攻及1个篮板，哈里斯（Harris）贡献16分、6个篮板及5次助攻，但也无法阻止球队在主场落败。

公鹿力挫小牛

上赛季总冠军密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）则在昨天的另一场比赛中，以102比95击败达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。

公鹿的两届常规赛最有价值球员奖（MVP）得主“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）依旧因为冠病无法出赛。全星队成员米德尔顿（Middleton）拿下了26分、7次助攻和5个篮板，霍乐迪（Holiday）进账24分、7个篮板和7次助攻，考辛斯（Cousins）则夺得22分和8个篮板，都为球队的胜利立下汗马功劳。