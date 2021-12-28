NBA要求球员每日检测 首日24名球员确诊

（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）从前天（12月26日）开始加强防疫规范，未来两周内要求球员每天接受一次冠病检测。结果首日检测中，就在14支球队发现了24起阳性病例，此前无人感染的菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）也有两人感染。

太阳队中有克劳德（Crowder）和佩顿（Payton）两人感染，根据NBA健康与安全协议，两人近期无法出场。勇士（Warriors）的德拉蒙德·格林（Draymond Green）、湖人（Lakers）的隆多（Rondo）等球星也都感染，将缺席近期比赛。原本就是冠病重灾区的公牛（Bulls）再次有三人感染，分别是鲍尔（Ball）、麦金尼（McKinnie）和布拉德利（Bradley）。此外，公牛主帅多诺万（Donovan）也确诊感染冠病。

单日24名球员确诊创下了NBA的新纪录。在过去13天中，已经有160名NBA球员触发冠病防控条例，平均每天高达12.3例。而按照NBA一共30支球队，每队名单有15人计算，NBA一共也只有450名球员。

老球员重出江湖

由于近期太多球员感染冠病，导致多支球队无人可用，只能展期比赛，NBA已经采取了新政策，允许各队额外签下临时球员，顶替因疫情无法出战的球员。一批老球员因此得到重回NBA赛场的机会，例如凯尔特人（Celtics）用10天短合同签下七届全星赛（All Star）球员乔·约翰逊（Joe Johnson），湖人（Lakers）签下小伊塞亚·托马斯（Isaiah Thomas）等。