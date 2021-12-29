因私人原因离任返日本 吉田达磨感谢球迷支持

足总昨天为雄狮举办答谢活动，主帅吉田达磨在之后的记者会抛出震撼弹，宣布因私人原因卸下国家队兵符回返日本。

新加坡足球总会昨天宣布，雄狮主帅吉田达磨离任，结束两年半的执教生涯。

新加坡足总昨天在惹兰勿刹体育场为国家队举办答谢活动，在赛后的记者会上，足总抛出震撼弹，宣布吉田达磨离任的消息。

吉田达磨说，自己来新加坡快三年，如今是因为私人原因而做出这个决定，“身为一个父亲，身为一个丈夫，身为国家队的教练，我一直100%全力以赴。”

吉田达磨育有两个9岁和14岁的女儿，长时间缺少陪伴她们也令他感到有些自责。“我要向大家说一声谢谢，我在Instagram上也收到了很多的信息，我不能一一回复，今天是一个很好的契机，对新加坡所有的球迷说声谢谢。感谢大家对我的支持。”

吉田达磨透露，自己早在一年前就有很多选择，比如可以选择回日本或是其他国家，“考虑到家人，我有想过回国，但因为冠病疫情的缘故，我知道这不可能……后来我收到了一些邀请，当时并没有考虑做决定，但在过去的这几周，在慎重考虑以及和家人仔细商量后，终于做出回国的决定。”

谈及有什么话想对本地球迷说，吉田达磨说：“相信这些男孩们，相信新加坡足球。有时候说起来容易，但我们一直在路上。”

吉田达磨自2019年5月上任至今，共率领雄狮出战20场比赛，战绩为6胜4和10负。上任伊始，他便率领雄狮连战连胜，面对巴勒斯坦、也门，战和约旦丝毫不逊色，表现令人眼前一亮，可惜随后的疫情让他的改革被迫中断了超过一年。今年2月，新足总宣布吉田达磨与雄狮续约至2022年12月。圣诞之夜，吉田达磨率领雄狮在铃木杯半决赛次轮比赛中与印度尼西亚奋战至加时赛，最终以3比5的总比分遭淘汰，无缘晋级。

过去一周，日本媒体就有报道称，日本乙级联赛球队甲府风林有意邀请吉田达磨回归执教，他曾在2017／18年赛季担任该队主帅。吉田达磨将乘搭今晚的班机离新回返日本。

新足总感谢球迷支持

新加坡足总昨天下午在惹兰勿刹体育场为国家队举办答谢活动，在认可雄狮队过去一年来付出的同时，也感谢球迷的一路相伴。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、新加坡足总会长林家栋、足总秘书长雅森、雄狮主帅吉田达磨都出席了活动。

唐振辉表示，雄狮能有今天的成绩，球员、教练团及球迷粉丝的努力和付出功不可没。

他说：“少了球迷，足球就失去了它的模样。所以我们必须尽我们所能，确保我们的球迷能享受到最好的体验。”他也补充说，球员在场上努力拼搏的精神让人为之动容，“不可否认，这些球员的努力感染了很多国人，同时也激励着本地的年轻一代勇敢前进。”

谈及未来新加坡足球的发展动向，唐振辉指出，政府、新足总和其他有关机构会竭尽所能，支持本地足球事业的发展。

“这就包括培养人才，发展人才，确保我们有一个渠道，确保我们照顾好球员，也照顾好那些已经结束职业生涯的球员，照顾好这个生态系统中，从营养学家，理疗师，到体育科学家的每一个人。像一家人一样，确保我们不让任何一个人掉队。”

林家栋谈到雄狮对印尼的圣诞夜大战时说：“即便雄狮在人数上不占优，但他们永不言败，继续在场上努力拼抢……在我参与新加坡足球事业的这30年以来，我看到、也听到粉丝团对雄狮支持与鼓励。说实话，看到这样的场景，我眼眶湿润，我为之动容。”

成立超过30年的雄狮球迷团“Singapore Die Hard Fans”也派代表出席了活动。现年60岁的雄狮球迷阿卡巴（Akbar）说，雄狮在本届铃木杯赛中已经交出令人满意的成绩，虽然止步半决赛令人感到失望，但大家必须接受现实。

关注雄狮40年有余的他也说：“我们从这个团队中看到了无限潜能，从教练，到管理层，再到球员，所有人都值得被表扬。”