英超过去一周新增103冠病病例达新高

（伦敦综合电）英超联盟在过去一周检测出103例冠病阳性病例，超越了前个星期的90例确诊，创下新高。

英超联盟在一份声明中说：“联盟今天可以证实，从12月20日星期一至12月26日星期日，球员和球会工作人员共进行了1万5186次冠病检测。其中出现103例新增阳性病例。”

为了尊重球会和球员的隐私，英超官方并没有公布103例阳性人员的具体信息。接下来，英超将继续每周对外公布核酸检测的数据结果。

声明也说：“每个人的安全都将被优先顾及，英超联赛正在采取一切预防措施来应对奥密克戎毒株的影响。”

英超联盟也表示，目前他们已采取紧急应对措施，增加了对球员和球队工作人员的检测，从以前每周进行两次横向流检测（Lateral Flow Test），改为现在的每天进行横向流检测、每周进行两次PCR检测。

“联盟将继续与球会合作，帮助减轻球队内部的冠病感染风险，确保人们的安全。我们也与政府、地方当局和支持者团体保持密切联系，同时会及时对国家或地方指导方针做出回应。”

过去六周，英超的阳性病例不断增加，导致多场比赛推迟。截至今年10月份，英超只有68%的球员和工作人员接受了疫苗接种工作，上周，英超表示已有92%的球员和工作人员至少接种了一剂疫苗。

本周末，英超球赛仍将继续，有关当局目前还没有对观看比赛的人数进行限制，不过球迷必须提供疫苗接种证明，或提供48小时内的阴性检测证明。