红军不敌莱斯特 与曼市渐行渐远

（莱斯特综合电）“红军”利物浦（Liverpool）在英超争冠路上遭受重挫，昨天凌晨（新加坡时间12月29日）红军在客场0比1不敌莱斯特（Leicester）。在19轮联赛后，利物浦落后领头羊曼市的积分差距已经达到六分。红军主帅克洛普（Klopp）表示，他现在最关心的是失利的原因，而不是落后曼市的积分差距。

红军本场比赛原本很有机会获胜，萨拉赫（Salah）第15分钟为球队赢得一个罚球机会。然而萨拉赫亲自主罚，射出的皮球角度过正被莱斯特门将舒梅切尔（Schmeichel）扑出，萨拉赫跟上头球补射又顶在门梁上。莱斯特幸运躲过一劫。

红军之后还是占据着优势，但舒梅切尔本场发挥极佳，高接低挡拦下红军多次质量颇高的射门，力保球门不失。莱斯特则在第59分钟取得全场唯一进球，翼将卢克曼（Lookman）高速突入禁区，在两名利物浦后卫的夹防中找到射门空间，将皮球踢入近角。红军门将阿利松（Allison）对这脚射门毫无办法。这也是莱斯特全场仅有的一次射在门框范围内的射门。

本场0比1落败后，利物浦与同样战罢19场的曼市积分差距达到六分。红军本赛季重夺英超冠军的困难正变得越来越大。克洛普说：“我们现在与曼市之间差距很大，但这不是我现在考虑的问题。如果我们踢出我们正常的足球，利物浦的足球，我们有机会赢得更多比赛。”

红军本场有五名球员无法上场，并且大多不是主力。莱斯特方面不能上场的球员多达八人，其中多数都是主力。在这样的情况下，红军仍然输球。

克洛普说：“这场胜利莱斯特无疑是当之无愧的。这是一场非常奇怪的比赛，虽然表现不够好，但我们在比赛中仍然有足够的机会，只是我们对球的处理就是不对。我们踢了一场非常糟糕的比赛，最终结果是自作自受。”