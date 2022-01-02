泰国六夺铃木杯 印尼四球员违反防疫措施遭禁赛

印尼队四名球员违反安全管理措施离开酒店长达两个小时，他们被禁止参加昨晚的铃木杯次回合决赛，亚细安足总纪律委员会也已针对此事展开调查。

泰国昨天在铃木杯亚细安足球锦标赛总决赛第二回合2比2踢和印度尼西亚，以6比2的总比分第六次夺得铃木杯冠军，四名印尼球员因违反防疫措施而被禁赛。

新加坡体育理事会在球赛前发布文告说，印尼队的四名球员违反安全管理措施，而不能参加在国家体育场举行的次回合决赛。

这四名球员分别为埃尔坎（Elkan William Tio Baggott）、维克多（Victor Chukwuekezie Igbonefo）、瑞奇·拉玛得哈尼（Rizky Ridho Ramadhani）以及瑞奇·费布莱恩多（Rizky Dwi Febrianto）。

其中后卫埃尔坎曾跟奥密克戎变种毒株病例近距离接触，上个月抵达新加坡后被隔离。

理事会透露，这四位印尼球员被发现有一天晚上离开酒店长达两个小时，“我们已立刻展开调查，亚细安足总纪律委员会也召开了会议。”

前来我国参加铃木杯的10支参赛队伍和赛事工作人员都被安排在一个规划好的行程里，他们这期间只能在指定酒店、训练场地和比赛场地之间往返，不得到行程以外的地方活动。

体育理事会说：“在2020铃木杯期间，这个“受控行程”（controlled itinerary）是防疫关键，以保护参赛球员、赛事工作人员和社区的安全。”

泰国在决赛首回合以4比0领先印尼，胜利在望。不过昨天比赛开始后，印尼的坎布瓦亚首开记录，帮助球队在第七分钟建立领先优势。

接下来的47分钟里双方均无建树，直到下半场易边再战时，慢热的泰国才凭借格赖颂和尤因在两分钟内连灌两球，成功反超对手。

21岁的印尼进攻中场伊基虽然在第80分钟还以颜色，2比2追平泰国，但已无济于事，泰国最终以6比2的总比分拿下铃木杯。

泰国和印尼目前在国际足联的最新世界排名分别为第115位和第164位，前者身为铃木杯史上最成功的球队，在这两回合决赛并无遭遇太大挑战。

世界排名第98位的上届冠军越南在半决赛被泰国淘汰。

因冠病疫情而延后一年举办的铃木杯已落幕，在这项比赛让人惊喜的是连续在2014、2016以及2018年小组赛出局的雄狮，在日本籍教练吉田达磨的带领下再度闯入四强，尽管无缘复制2012年夺冠壮举，但这个进步值得嘉许。

现年47岁的吉田达磨不久前因私人原因已离开新加坡主帅岗位，飞回日本与家人团聚。