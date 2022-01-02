德罗赞绝杀溜马 詹姆斯43分赛季新高

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（华盛顿综合电）芝加哥公牛（Bulls）主力前锋德罗赞（DeRozan）在昨天（本地时间）对垒印第安纳溜马（Pacers）的美国职篮（NBA）球赛中，靠最后一刻的三分绝杀击溃对手。詹姆斯（James）则砍下43分赛季新高，带领洛杉矶湖人（LA Lakers）击溃波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）。

德罗赞完场前最后一秒，三分线外单脚起跳射篮命中红心锁定胜局，协助公牛以以108比106险胜溜马，他的队友即刻发狂般地簇拥而上庆祝。他在这场球赛中取得28分、6个助攻、3次篮板和3次抢断，其中13分来自第四节。

德罗赞赛后说：“我抬头看钟，告诉自己，一定要制造些机会，于是尽量制造空间出手。当球离开我的手时，感觉很良好。”

德罗赞认为这记三分球是他职业生涯当中最完美的绝杀之一，“这是那种事事不顺的球赛，一路被压着打，但我们坚持到底，以一记好球赢了比赛。”

在2021年最后一场NBA球赛当中，本周刚迎来37岁生日的詹姆斯砍下43分的赛季新高，带领湖人以139比106大败拓荒者。詹姆斯此役26投16中，是他职业生涯中砍下超过40分的第67场球赛，此外他也拿下14篮板、4助攻，同时0失误。

十冠名宿琼斯逝世

波斯顿凯尔特人（Boston Celtics）则在另一场球赛以123比108胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）。凯尔特人赛前为星期四因自然原因逝世、享年88岁的绿军名宿萨姆琼斯（Sam Jones）默哀。

司职后卫的琼斯在NBA生涯征战12个赛季，均在绿军效力，获得了10次总冠军，是打造1960年代绿军皇朝的功臣之一。他也是NBA历史上除了队友拉塞尔（Russell）之外，获得总冠军次数最多的球员。琼斯生涯共出战871场常规赛，场均得到17.7分4.9篮板，1984入选名人堂。