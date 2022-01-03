我国游泳名将约瑟林今天（1月3日）入伍，昨天他在个人社交平台上发布视频，记录剃光头时刻。

为了能够更好地备战奥运，现年26岁的约瑟林自从2014年起开始延缓服役，25岁的柯正文于2015年起延缓服役。两人一同参加了2016年的里约奥运会，其中约瑟林更是在男子100米蝶泳项目中为新加坡赢得了历史上的首面奥运金牌。柯正文则是在该届奥运会中游进了男子100米和200米蝶泳16强。

在去年7月的东京奥运会上，约瑟林在男子100米蝶泳预赛中以53.12秒的成绩排名最后，在55名游泳选手中排名第44位，无缘晋级。在100米自由泳比赛中，他排名第39。

柯正文则是在东京奥运会男子100米仰泳和200米蝶泳比赛中排名第22，100米蝶泳比赛中则排名第34，均未能取得个人最佳成绩。

两人都在东京奥运会结束后表示，他们热切希望参加今年的几项大赛，例如5月份在日本福冈市举行的世界游泳锦标赛、7月份在英国伯明翰举行的共和联邦运动会，以及9月份在中国杭州举行的亚运会。

国防部则在2021年9月宣布，约瑟林和柯正文需在东京奥运会之后回部队报道。柯正文已于2021年10月入伍。

目前，柯正文已经完成了新兵基本军事训练（BMT）。根据新加坡陆军（Singapore Army）2021年12月6日在面簿上发布的消息，柯正文认为BMT和国际游泳大赛两者之间有很多相似之处。

他表示，兄弟战友们在BMT期间给了他很大的帮助，这与之前在游泳训练的经历如出一辙。