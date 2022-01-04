梅西在家乡度假感染冠病

（布宜诺斯艾利斯综合电）今夏先后转会，现在就连感染冠病也是一前一后，当今足坛最伟大的两名足球员“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）与梅西（Messi）之间的“缘分”还真是妙不可言。

帅罗不久前才刚从冠病痊愈，现在竟又轮到梅西（Messi）确诊。

根据法甲球会巴黎圣日耳曼（PSG）在星期日发表的文告，梅西是在回到自己的家乡——阿根廷的罗萨里奥市度假后染疫，目前正在当地接受隔离。

巴黎圣日耳曼今晨将在法国杯对垒瓦讷（Vannes），主帅波切蒂诺（Pochettino）在赛前记者会上表示，梅西一直与球会的医疗团队保持联系，一旦检测结果转阴就会回到法国，但他不确定对方是否赶得及参加下周一凌晨做客里昂的法甲联赛。

除了梅西之外，巴黎圣日耳曼后卫贝尔纳特（Bernat）、替补门将里科（Rico）及中场小将比图马扎拉（Bitumazala）的冠病检测也呈阳性，这三名球员目前也正在隔离当中。

波切蒂诺认为，大家与病毒共存了两年，都知道要如何防疫，但还是有被感染的风险，因为有些事情是无法可控的。

他还说：“足球是一项无法避免接触的运动。我们共用一个休息室，感染的风险就在那里，但我们已做好一切预防措施，尽量避免有球员把病毒传染给其他人。”

法国的单日新增病例已连续几天突破20万。

巴西传奇人物 “胖罗”罗纳尔多也确诊

在几乎同一个时候，巴西也传来了两度率领“桑巴军团”巴西队夺得世界杯冠军的传奇球星“胖罗”罗纳尔多（Ronaldo）确诊的消息。

现年45岁的罗纳尔多上个月刚成为巴西球会克鲁塞罗（Cruzeiro）的最大股东。克鲁塞罗是他职业生涯的起点，16岁就为该队献出其职业生涯首秀。

克鲁塞罗在星期日庆祝建立101周年，罗纳尔多本该出席庆祝活动，却因为确诊而没能亮相。

不过，克鲁塞罗却在推特上写道，罗纳尔多的症状轻微，目前正在遵照医生的嘱咐休息，并进行隔离。