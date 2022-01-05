红魔42年来首次主场败给狼队

莫蒂纽的全场唯一进球为狼队取得42年来在老特拉福德的首胜，朗尼克则经历了执教曼联后的首场败仗。

（曼彻斯特综合电）朗尼克（Rangnick）在老特拉德福德（Old Trafford）的蜜月期已过，在昨天凌晨（1月4日）的英格兰超级联赛中主场0比1败给狼队（Wolves），这名德国籍主帅吞下了上任后的首场败仗。

这也是“红魔”曼联（Man Utd）在过去42年来首次在主场不敌狼队，这场败仗也导致红魔与积分榜前四，下赛季欧冠赛资格渐行渐远。在当前的积分榜上，红魔排名第七，与积分榜第四的“炮兵”阿申纳（Arsenal）有四分的差距。

红魔近三战只有一胜

朗尼克上任后一度扭转红魔的颓势，在最初的四场比赛拿下了三胜一和的战绩，不过近期三场比赛只能拿下一场胜利；3比1胜伯恩利，期间对垒纽卡斯尔（Newcastle）的1比1和局及昨晨的败仗表现都不理想。

狼队中场莫蒂纽（Moutinho）在球赛第82分钟攻入全场比赛唯一进球。除了吃败仗外，更叫朗尼克担心的是，即使在主场作战，红魔全场比赛处于被动状态，全场只有两次攻门命中球门，狼队则有六次，控球率方面也只能与对手平分秋色。

朗尼克赛后承认，从任何一方面来看，球队在该场比赛的表现都不理想。

他说：“不论是个人或是团体，我们的表现一点都不理想。”

“我们没有向对手施加压力，我们尝试这么做，但是在10到15分钟后我们就无法继续向对手施压。”

“这场比赛告诉我们还有很多的工作要做，尤其是在没球状态时。不过在上半场我们控球时的表现也不好，有太多的误传。”

因为伤病，红魔目前在中卫位置几乎无人可用，队长马圭尔（Maguire）、林德勒夫（Lindelof）与巴伊（Bailly）都缺勤比赛，朗尼克只能用老将菲尔·琼斯（Phil Jones）把守中路位置。

然而在红魔球员集体低迷下，这名年近30岁，已经两年没有在英超赛场亮相的英格兰前国脚却是少数表现称职的曼联球员。

在队长马圭尔缺勤下，葡萄牙球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）受委为场上队长，这也是罗纳尔多回归曼联后第二次担任队长。赛后，这名球星也在社交媒体上表达了对球队现状的不满。

他说：“我们必须更加努力，踢出更好的比赛，我们应该交出比现在更好的成绩。”

狼队主帅：漂亮胜仗

狼队在昨晨比赛创造了多个攻门机会，不过本赛季这支球队的临门一脚欠缺火候，此仗亦然。狼队在过去的19场联赛仅取得14个进球，场均进球不到一个。

对狼队主帅布鲁诺·拉格（Bruno Lage）来说，球队虽然无法以更大的优势胜出，但这仍然是一场漂亮的胜仗。

他说：“这是个美丽的球场，一个有着很多历史的地方，不过最重要的是我们的表现。”

“我们踢出了自己的风格，控制了上半场，但也错失了很多机会。我们赢得了三分，不过我们又一次没有把握所创造的进球机会。”