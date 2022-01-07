乔天王入境澳洲被拒 或升级为外交事件

一直不愿公开自己是否已接种的网球天王乔科维奇日前宣布自己获得了医疗豁免，可参加澳网引发众怒，殊不知他前晚一抵达澳洲就被通知签证已被取消，最终能否在澳网亮相还是未知数。

（悉尼综合电）世界网球头号种子乔科维奇（Djokovic）获得了医疗豁免却在入境澳大利亚时遭拒，塞尔维亚总统武契奇为此大表不满，这恐怕将升级为一起外交事件。

乔科维奇在当地时间前晚约11点30分从迪拜飞抵澳洲的墨尔本机场时，竟被突然告知其签证已被取消，他必须尽早离开，意味着他恐怕无法参加在后个星期一（1月17日）开打的澳洲网球公开赛。

乔科维奇曾九次夺得澳网男单冠军，近三年来亦顺利卫冕。他在职业生涯中一共赢得20个大满贯冠军，目前与瑞士天王费德雷尔及西班牙天王纳达尔并列世界第一，倘若这次能再度夺冠，他将成为史上最强的男子网球运动员。

由于曾公开表示反对强制性接种疫苗，并一直不愿公开自己是否已经接种，因此当乔科维奇日前在社交媒体Instagram上宣布自己获得了医疗豁免，即将亮相澳网时，立即在澳洲引发轩然大波，人们指责当局为了钱罔顾严格的出入境规定。

澳总理：没人可凌驾于规则之上

前晚，澳洲总理莫里森也出面警告，乔科维奇若无法在抵境后出示免接种证明，就可以直接搭下一趟班机回家了。

岂料，乔科维奇昨晚一抵步就真的被拦下，原因是他不符合医疗豁免资格，入境签证已被取消。

澳洲边境执法局（Australian Border Force，ABF）在声明中写道：“乔科维奇先生未能提供适当的证据以满足入境澳大利亚的要求，所以他的签证已被取消。”

“任何未持有有效签证或签证已被取消的非公民将会被拘留，并且被逐出澳洲。”

莫里森不久后也对ABF的这一决定做出了回应，他在推特上写道，“规则就是规则，尤其当涉及到边境问题。”“没有人可以凌驾于这些规则之上。强有力的边境政策是澳洲能作为全世界冠病死亡率最低国家之一的关键因素，我们将继续保持警惕。”

塞尔利亚总统怒斥澳洲 不当对待乔科维奇

然而，这起事件却引起了塞尔利亚总统的强烈不满，他怒斥澳洲当局不当对待乔科维奇。

他在Instagram上写道，自己已和乔科维奇谈过话，并承诺会利用一切外交手段来帮助乔科维奇。

他说：“我告诉诺瓦克（Novak，乔科维奇），整个塞尔维亚都会支持他，我们将竭尽所能确保对这位世界第一网球手的骚扰立即结束。”

乔科维奇可至少留到下周一

在滞留机场多个小时后，乔科维奇被送往墨尔本公园酒店进行隔离，他的律师随即提出上诉，希望可申请一份临时禁止令，避免塞尔维亚人在昨晚就被驱逐出境。

据了解，澳洲政府已经同意推迟驱逐乔科维奇出境。完整的听证会将在下周一进行，而乔科维奇将至少可在澳洲逗留到下周一。