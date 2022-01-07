骆建佑奖励金已破25万元 总奖金有望达近100万元

新加坡羽总昨天透露，他们与本地商人、众筹所得和球队赞助商李宁发放的奖金令骆建佑的总奖励金超过25万元，并且还在洽谈一个价值数十万元的长期赞助合同，有望令总奖金接近100万元。

过去这半个月以来，本地民众非常关心我国首位羽毛球世界冠军骆建佑的奖金问题，这个关注在某种程度上甚至超越他在赛场上的表现。要知道，运动员在场上拼搏主要为的是梦想，而非奖金。

24岁的骆建佑目前在迪拜与东京奥运会男单冠军安赛龙一起训练，他昨天在社交媒体发文感谢大家对他的支持。

“我非常感谢每一位支持和鼓励我的人，你们的付出对我来说意义深重。在这样（高）的水平上保持稳定是很有挑战性的，但我得到了你们的支持，这给了我额外的动力，去保持专注并竭尽全力。”

高额的奖金的确能够反映出对运动员体育事业的支持，但如果这个关注超越了选手本身在场上精彩的表现，那就本末倒置了。毕竟他们出战国际比赛为的是国家荣耀和自身的梦想，这两者若用金钱来衡量就失去了意义。

世界羽毛球锦标赛本身是个只算积分、不设奖金的赛事，且这项比赛也不属于新加坡奥理会的“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme），因此骆建佑载誉回国后没有获得任何金钱上的奖励。新加坡羽毛球总会会长廖振兴上个月在樟宜机场向《联合早报》透露，等时机成熟后就会公布骆建佑的奖励。

我国羽总昨天透露，他们与本地商人、众筹所得和球队赞助商李宁发放的奖金令骆建佑的总奖励金超过25万元，并且还在洽谈一个价值数十万元的长期赞助合同，有望令总奖金接近100万元。

较早时，五名本地商人曾卫、黄建铭、梁顺祥、范文瑂和汪佑任曾为这位羽将筹集5万元，松园饼屋常务董事曾卫后来于本月2日也在慈善平台“希望之光”（Ray of Hope）发起众筹，这两笔款项加起来一共筹集了超过19万元。

对于世锦赛无奖金这件事的看法，骆建佑上个月受访时曾坦然道：“这不是我能控制的，我没想到世界冠军会来得这么快，所以我并没有考虑到金钱问题。对我来说，我就是尽全力去打比赛。我很高兴新加坡被载入史册，让《前进吧，新加坡！》在世锦赛奏响。”

竞技体育不是“唯金牌论”，获得金牌的运动员也不是“唯奖金论”。

世界排名第15位的骆建佑去年10月至12月在巡回赛表现出色，世界排名不断突破新高，所累积的比赛奖金也达到了8万元。据悉，他在巡回赛所获得的奖金将惠及我国羽总及其队友，所属机构会抽取其中一部分作为发展基金，以继续培养下一代国家选手。

羽总总裁欧振统接受《海峡时报》采访时并没有透露具体数字，只说谈判正在进行中，他们当前的首要任务就是在两年后的巴黎奥运会赢得奖牌。

他说：“新加坡羽总感谢商业伙伴对我们这项运动和选手的支持，我们必须在运动员的商业活动和体育之间保持良好的平衡。因此，有些谈判可能需要一段时间才能达成协议。”

骆建佑明天将飞往印度与队友杨佳敏会合，参加下周二开打的印度公开赛（超级500赛）。被列为赛会五号种子的他首圈将迎战加拿大的盛晓东，与骆建佑一同在迪拜训练的加拿大选手杨灿也会亮相这项比赛，世界排名第一的安赛龙则不参赛。